Μηχανική βλάβη ή αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή «δείχνει» πραγματογνώμονας για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο - iefimerida.gr

Μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου ή αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται ως πιθανά αίτια της συντριβής στη Σίφνο, σύμφωνα με πραγματογνώμονα αεροπορικών ατυχημάτων.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού, Παντελής Φραγκούλης, έκανε μια πρώτη εκτίμηση για το τι μπορεί να συνέβη.

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Ο κ. Φραγκούλης, σχολιάζοντας το βίντεο από την πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν από τη συντριβή, στάθηκε ιδιαίτερα στην απότομη περιστροφή του προς τα δεξιά κατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος του ελικοπτέρου, επισημαίνοντας το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο σύστημα που συνδέεται με το ουραίο πτέρωμα.

Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει να διαπιστωθεί εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί κάποια βλάβη, παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εργασία συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα του ελικοπτέρου. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να δώσουν κρίσιμες πληροφορίες στους ερευνητές για το εάν υπήρξε αστοχία κάποιου εξαρτήματος.

Σενάριο για πρόβλημα υγείας του πιλότου

Παράλληλα, ο πραγματογνώμονας έθεσε στο τραπέζι και το ενδεχόμενο ενός αιφνίδιου προβλήματος υγείας του χειριστή. Όπως ανέφερε, το ιατροδικαστικό σκέλος της έρευνας θα μπορούσε να δείξει εάν ο πιλότος υπέστη κάποιο σοβαρό ιατρικό επεισόδιο, το οποίο ενδεχομένως επηρέασε τον χειρισμό του ελικοπτέρου.

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Ο Παντελής Φραγκούλης υπογράμμισε, πάντως, την πολύ μεγάλη εμπειρία του χειριστή, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Αεροπορία Στρατού και γνώριζε καλά τον χειρισμό ελικοπτέρων. Όπως σημείωσε, ένας τόσο έμπειρος πιλότος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, ωστόσο μια ιδιαίτερα σοβαρή μηχανική βλάβη θα μπορούσε να καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη, ακόμη και για έναν έμπειρο χειριστή, την ανάκτηση του ελέγχου του ελικοπτέρου.