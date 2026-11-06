Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους, με ουρά χιλιομέτρων έως τον Άγιο Στέφανο -Δείτε πού υπάρχει κίνηση στην Αττική - iefimerida.gr

Κυκλοφοριακό κομφούζιο παρατηρείται το απόγευμα της Παρασκευής στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Στον Κηφισό, οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή, αφού η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά, όπου οι ουρές των οχημάτων εκτείνονται από το ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το Αιγάλεω.

Αντιθέτως, στην άνοδο προς Λαμία η εικόνα είναι καλύτερη, ωστόσο κατά τόπους καθυστερήσεις σημειώνονται κυρίως στο ύψος του Περιστερίου.

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Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, από τη Νέα Ερυθραία έως το κέντρο της Αθήνας, καθώς και στη Λεωφόρο Μεσογείων, από τη Φειδιππίδου έως περίπου την Αγία Παρασκευή. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Την ίδια ώρα, στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα φτάνουν τα 10-15 λεπτά από Πεντέλης έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών παρατηρούνται και στην έξοδο προς Πειραιά.

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Στο ρεύμα προς Κατεχάκη καταγράφονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμβο Παπάγου έως την έξοδο για Καρέα.