Λύθηκε το μυστήριο με τους 30.000 σεισμούς στη Σαντορίνη από τις αρχές του 2025 -Τι αποκαλύπτει επιστημονική μελέτη - iefimerida.gr

Από τις αρχές του έτους, η Σαντορίνη ταρακουνήθηκε από σχεδόν 30.000 σεισμικές δονήσεις, που, όπως φαίνεται, προκλήθηκαν από το ηφαίστειο.

Συγκεκριμένα, σε ηφαιστειακή κρίση οφείλονται οι χιλιάδες σεισμοί που έπληξαν το νησί της Σαντορίνης στις αρχές του 2025, σύμφωνα με μελέτη 31 ερευνητών από έξι χώρες που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Nature».

Στις 27 Ιανουαρίου ξεκίνησαν οι σεισμοί στη Σαντορίνη,﻿ οι οποίοι συνεχίστηκαν για σχεδόν έναν μήνα. Πολλοί ήταν οι κάτοικοι του νησιού που το εγκατέλειψαν και ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση του στρατού και της πυροσβεστικής με ενισχύσεις δυνάμεων της αστυνομίας από την ηπειρωτική Ελλάδα. Τον Φεβρουάριο, το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με κλείσιμο των σχολείων για δύο εβδομάδες.

Τι αποκαλύπτει η έρευνα για τους σεισμούς στη Σαντορίνη

Το άρθρο που δημοσιεύθηκε στο «Nature», με τίτλο «Η ηφαιστειακή κρίση αποκαλύπτει ένα συζευγμένο μαγματικό σύστημα στη Σαντορίνη και το Κολούμπο», δικαιώνει την άποψη όσων υποστήριζαν ότι αιτία των σεισμών ήταν η ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, μάγμα κυκλοφόρησε ανάμεσα στο ηφαίστειο της Σαντορίνης και το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, που βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοανατολικά.

Η μελέτη αποδεικνύει μάλιστα για πρώτη φορά ότι τα δύο αυτά ηφαίστεια μοιράζονται την ίδια τροφοδοσία μάγματος.

Σύμφωνα με τον φυσικό Φλοράν Μπρενγκιέ, του γαλλικού Ινστιτούτου Γεωεπιστημών (ISTerre) και από τους συνυπογράφοντες τη μελέτη, «στις αρχές του 2025, το μάγμα σχημάτισε έναν δίαυλο, δηλαδή μια σχεδόν κατακόρυφη ρωγμή στον φλοιό της Γης, μέσα στην οποία διείσδυσε και μετακινήθηκε για 13 χιλιόμετρα, σταματώντας την πορεία του μόλις 3 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια».

Όπως εξηγούν οι ερευνητές στη μελέτη (μεταξύ αυτών που τη συνυπογράφουν είναι οι Έλληνες Παρασκευή Νομικού, Δημήτρης Αναστασίου, Κώστας Ραπτάκης και Μαρία Τσακίρη), το φαινόμενο ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, όταν τα όργανα παρακολούθησης της Σαντορίνης κατέγραψαν ασυνήθιστα στοιχεία.

Χωροχρονική εξέλιξη της σεισμικότητας

Το έδαφος της Καλντέρας στη Σαντορίνη ανυψώθηκε, ενώ οι εκπομπές ηφαιστειακών αερίων αυξήθηκαν στο γειτονικό ηφαιστειογενές νησί της Νέας Καμένης. Ωστόσο, σημειώνεται ότι παρά τα προειδοποιητικά σημάδια θα ήταν αδύνατον να προβλεφθεί η εξέλιξη και η κορύφωσή της.

Στις 27 Ιανουαρίου η κατάσταση άλλαξε, καθώς ανιχνεύτηκαν εκατοντάδες σεισμικές δονήσεις, συνοδευόμενες από σεισμικό βόμβο που είναι χαρακτηριστικός της κίνησης του μάγματος.

Επιφανειακή παραμόρφωση και γεωδαιτική μοντελοποίηση

Στις αρχές Φεβρουαρίου, τα επίκεντρα πλησίασαν στην επιφάνεια και ορισμένοι σεισμοί ξεπέρασαν το μέγεθος των 5 Ρίχτερ. Προς τις 20 Φεβρουαρίου, η ροή μάγματος προς τον δίαυλο σταδιακά σταμάτησε, οι σεισμοί αραίωσαν και το έδαφος σταμάτησε να παραμορφώνεται.

Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν πως η περιοχή, όπου συγκλίνουν η Ευρασιατική και η Αφρικανική τεκτονική πλάκα, παραμένει από τις πιο ενεργές ηφαιστειακά στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον μπορεί να σημειωθούν ξανά έντονα φαινόμενα, ακόμα και με καθυστέρηση αρκετών μηνών από τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια.

Εξέλιξη της σεισμικής κρίσης στη Σαντορίνη το 2025

Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν πανεπιστημιακοί και ειδικοί από την Αθήνα, τη Ρώμη, το Βερολίνο και το Ρέικιαβικ, ενώ από την ελληνική πλευρά συνυπέγραψαν τη μελέτη οι ερευνητές Παρασκευή Νομικού, Δημήτρης Αναστασίου, Κώστας Ραπτάκης και Μαρία Τσακίρη.