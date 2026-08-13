 Πού καταλήγουν τα κλεμμένα αυτοκίνητα της Αθήνας -To βίντεο που έχει προκαλέσει χιλάδες σχόλια και αντιδράσεις - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πού καταλήγουν τα κλεμμένα αυτοκίνητα της Αθήνας -To βίντεο που έχει προκαλέσει χιλάδες σχόλια και αντιδράσεις

κλεμμένα αυτοκίνητα
Ένα αυτοκίνητο στο οποίο επιβιβάζονται βιαστικά περίπου επτά άτομα εμφανίζεται σε ένα σύντομο βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο του Διαδικτύου έχοντας προκαλέσει χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις
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Ένα συγκλονιστικό βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα φαίνεται να ρίχνει φως στη διαδρομή που μπορεί να ακολουθούν τα οχήματα που κλέβονται στη χώρα μας.﻿

Οι κλοπές αυτοκινήτων αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους ελληνικούς δρόμους, καθώς εδώ και καιρό οργανωμένα κυκλώματα έχουν αναπτύξει μεθόδους που τους επιτρέπουν να παραβιάζουν και να απομακρύνουν οχήματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο, στερώντας από τους ιδιοκτήτες ένα περιουσιακό στοιχείο για το οποίο έχουν δαπανήσει σημαντικά ποσά και κόπο.

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