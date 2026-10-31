Ούτε στην Αυστρία ούτε στην Ελβετία: Η πιο όμορφη φθινοπωρινή διαδρομή βρίσκεται στην Ελλάδα - iefimerida.gr

Ανάμεσα στις μοναδικές διαδρομές που συναντά κανείς στη χώρα μας, ορισμένες ξεχωρίζουν για τα εντυπωσιακά τοπία τους, τα οποία αυτή την εποχή του χρόνου μεταμορφώνονται σε μια πολύχρωμη παλέτα της φύσης.

Η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα με έντονη φυσική ομορφιά, και παρά το γεγονός πως παραδοσιακά οι περισσότεροι σκέφτονται κατά βάση τις καλοκαιρινές διαδρομές στα νησιά με τις μαγευτικές παραλίες, η αλήθεια είναι πως στην χώρα μας υπάρχουν πολλαπλά σημεία που μπορούν να εντυπωσιάσουν τον κάθε οδηγό.

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