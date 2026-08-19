Πού βρίσκεται η μεγαλύτερη ευθεία στην Ελλάδα -Πόσα χιλιόμετρα είναι - iefimerida.gr

Η μεγαλύτερη ασφαλτοστρωμένη ευθεία στη χώρα μας διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά ρεύμα και εντοπίζεται λίγα μόλις χιλιόμετρα από την Αθήνα.

Το έντονα ορεινό και ημιορεινό ανάγλυφο της Ελλάδας αναγκάζει τους δρόμους στο εθνικό και το επαρχιακό δίκτυο να στρίβουν συνεχώς, καθώς τα βουνά καλύπτουν σημαντικό μέρος του εδάφους της χώρας.

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