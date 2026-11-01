Πού βρίσκεται η μακρύτερη ευθεία στην Ελλάδα -Πόσα χιλιόμετρα είναι - iefimerida.gr

Σε σχετικά μικρή απόσταση από την Αθήνα βρίσκεται η μεγαλύτερη ευθεία της χώρας μας, η οποία αποτελεί τμήμα ενός από τους σημαντικότερους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας.

Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο απαιτητικά οδικά δίκτυα της Ευρώπης, καθώς το έντονο ορεινό και ημιορεινό ανάγλυφό της έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη χάραξη των δρόμων. Βουνά, πλαγιές και χαράδρες αποτελούν φυσικά εμπόδια, με αποτέλεσμα πολλές διαδρομές να χαρακτηρίζονται από διαδοχικές στροφές και συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης.﻿

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