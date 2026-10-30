Ο ΠΟΥ αναβαθμίζει το Γραφείο του στην Αθήνα -Η Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια των ασθενών - iefimerida.gr

Σε περιφερειακό κόμβο για τον σχεδιασμό και την προώθηση πολιτικών οι οποίες αφορούν την ποιότητα των υπηρεσιών Υγείας και την ασφάλεια των ασθενών αναβαθμίζεται η Αθήνα.

Μετά την ομόφωνη απόφαση των 53 ευρωπαϊκών κρατών-μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τη μετατροπή του Γραφείου του Οργανισμού στην ελληνική πρωτεύουσα σε Γεωγραφικά Αποκεντρωμένο Γραφείο (Geographically Dispersed Office – GDO).

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Η απόφαση εγκρίθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 76ης συνόδου της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, στην Κοπεγχάγη, σηματοδοτώντας την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Ελλάδας στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας των ασθενών. Με τη νέα θεσμική του υπόσταση, το Γραφείο της Αθήνας εντάσσεται οργανικά στο Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη, με έδρα τη Δανία, ενώ η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις μόλις τέσσερις χώρες που φιλοξενούν εξειδικευμένα γραφεία του Οργανισμού.

Η αρχική περίοδος διαπίστευσης ορίζεται σε δέκα χρόνια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Αθήνας ως κέντρου τεχνογνωσίας, διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών στον χώρο της υγείας.

Άδωνις Γεωργιάδης: Αναγνώριση της συνεργασίας της Ελλάδας με τον ΠΟΥ

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτήρισε ως ιδιαίτερη τιμή για τη χώρα αυτή την εξέλιξη και ο ίδιος υπογράμμισε ότι αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της μακρόχρονης συνεργασίας του ελληνικού υπουργείου Υγείας με τον ΠΟΥ, καθώς και της κοινής δέσμευσης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας και την προστασία των ασθενών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιφέρεια.

Η σημασία της απόφασης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση εάν υπολογίσει κανείς ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, περίπου ένας στους δέκα ασθενείς παγκοσμίως υφίσταται κάποια βλάβη κατά τη λήψη υπηρεσιών Υγείας, ενώ περισσότερο από το 50% των περιστατικών αυτών θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.

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Από την Αθήνα σε 24 χώρες της Ευρώπης

Το Γραφείο του ΠΟΥ στην Αθήνα λειτουργεί από το 2021, με την υποστήριξη της Ελλάδας, και έχει ήδη αναπτύξει συνεργασίες με 24 χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης και της λειτουργίας των συστημάτων υγείας.

Έχει συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών 2025-2030, στη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας Quality-for-All, καθώς και στην εκπαίδευση επαγγελματιών Υγείας.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ στην Ελλάδα και επικεφαλής του Γραφείου, Δρ Gundo Weiler, η συνεργασία έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη, με την ελληνική εμπειρία να αποτελεί πλέον πηγή γνώσης και παράδειγμα για άλλες χώρες.