Πότε ξεκινούν τη λειτουργία τους οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί - iefimerida.gr

Νωρίτερα από τα σχολεία ξεκινά η λειτουργία των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών για τη νέα σχολική χρονιά.

Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ανοίγουν την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η λειτουργία τους θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2027.

Το ωράριο λειτουργίας είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 έως τις 16:00.

Πότε κλείνουν οι παιδικοί σταθμοί

Οι σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους:

Από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου για τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά για τις διακοπές του Πάσχα.

Κατά τις επίσημες αργίες.

Όλο τον Αύγουστο.

Ποιες ηλικίες φιλοξενούνται

Στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά βρέφη από 6 μηνών έως 30 μηνών και νήπια από 2 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή στο νηπιαγωγείο, αντίστοιχα.

Οι μικροί μαθητές επιστρέφουν δέκα ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων στα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία, τα οποία ανοίγουν για φέτος την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.