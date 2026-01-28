«Ποτέ Ξανά»: Η Περιφέρεια Αττικής και η Ισραηλιτική Κοινότητα τίμησαν τα θύματα του Ολοκαυτώματος - iefimerida.gr

Η Λόλα Χασσίδ Άντζελ κι η Νάκη Μπέγα, επιζήσασες από τα στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μπέργκεν-Μπέλσεν και των Άουσβιτς-Μπίρκεναου και Μπέργκεν-Μπέλσεν, αντίστοιχα, άναψαν ένα κερί στην αρχή της εκδήλωσης της Περιφέρειας Αττικής και της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Αθήνας στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» τιμώντας όσους έπεσαν θύματα του Ολοκαυτώματος στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η 27η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί ως η Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος (Ημέρα Απελευθέρωσης του Άουσβιτς) και ως η Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.

«Το Ολοκαύτωμα παραμένει μια ανοιχτή πληγή στη συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας, μια μνήμη που μας βαραίνει και ταυτόχρονα μας δεσμεύει», ανέφερε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, σε μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα που προβλήθηκε στην εκδήλωση. Πρόσθεσε πως πρόκειται για μια «υπενθύμιση ευθύνης» και ότι «η μνήμη έχει αξία όταν γίνεται στάση ζωής, όταν μετατρέπεται σε επαγρύπνηση». Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε, ότι «το Ολοκαύτωμα δεν ξεκίνησε με στρατόπεδα θανάτου, ξεκίνησε με λόγια μίσους, με αποκλεισμούς, με τη σιωπή των πολλών». Οι Έλληνες Εβραίοι που θανατώθηκαν, υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς, «ήταν πολίτες αυτού του τόπου με ουσιαστική παρουσία στην κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό. Η εξόντωσή τους αποτελεί ιστορικό τραύμα που μας αφορά συλλογικά». Το «ποτέ ξανά» δεν είναι ευχή, κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς, «είναι καθήκον».

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας, Δαυίδ Σαλτιέλ, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, ο Μίνος Μωυσής και ο Βενιαμίν Μπατί, αντιπρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Αθήνας.