Η Ευρώπη «βράζει», στην Ελλάδα πότε θα έρθει το κύμα καύσωνα; - iefimerida.gr

Την ώρα που η Ευρώπη κινείται σε ρυθμούς ακραίου καύσωνα,﻿ το μεγάλο ερώτημα είναι πότε θα έρθει η σειρά της Ελλάδας.

Τα μελτέμια έχουν κρατήσει μακριά τη χώρα μας από τις πρωτόγνωρες συνθήκες που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη και απ' ό,τι φαίνεται αυτό θα κρατήσει όλο τον Ιούνιο, καθώς οι κατά τόπους βροχές και οι καταιγίδες, που θα συνδυαστούν με το αεράκι, θα κρατήσουν μακριά την υπερβολική ζέστη.

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Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι προσωρινό, καθώς δεν αποκλείεται ο καύσωνας να χτυπήσει την «πόρτα» της Ελλάδας το επόμενο διάστημα.

Καντερές: Από τις 5 έως τις 8 Ιουλίου ίσως έχουμε τον πρώτο καύσωνα

Μιλώντας στο iefimerida, ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές εκτίμησε πως μέχρι και τέλη Ιουνίου δεν θα έχουμε καύσωνα, αντιθέτως οι συννεφιές και οι βροχές που θα σημειωθούν δεν θα επιτρέπουν να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.

Όσο για τον καύσωνα στη δυτική και κεντρική Ευρώπη αναφέρει ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει τη χώρα μας, καθώς η διάταξη των συστημάτων που υπάρχουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο.



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«Το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τον πρώτο καύσωνα εστιάζεται στο επόμενο Σαββατοκύριακο από τις 5 έως και τις 8 Ιουλίου. Εκεί ίσως έχουμε τον πρώτο καύσωνα του φετινού Ιουλίου», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Καντερές.

Κολυδάς: Ζέστη σε ελεγχόμενα επίπεδα

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς εκτιμά ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η Ελλάδα δεν φαίνεται να μπαίνει «στον πυρήνα ενός έντονου ή παρατεταμένου θερμού επεισοδίου», σημειώνοντας ότι θα έχει ζέστη, αλλά θα είναι σε ελεγχόμενα επίπεδα.

«Η ζέστη μένει βορειότερα. Γιατί η Ελλάδα το επόμενο δεκαήμερο δεν μπαίνει στο επίκεντρο του θερμού κύματος; Τι δείχνουν πραγματικά τα προγνωστικά στοιχεία για το επόμενο δεκαήμερο; Παρά τη μετατόπιση θερμότερων αερίων μαζών προς τα βόρεια Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη, η Ελλάδα δεν φαίνεται -με τα σημερινά δεδομένα- να μπαίνει στον πυρήνα ενός έντονου ή παρατεταμένου θερμού επεισοδίου. Η ζέστη θα υπάρχει, κυρίως στα ηπειρωτικά, όμως παραμένει μέσα σε πιο ελεγχόμενα επίπεδα, ενώ το μελτέμι στο Αιγαίο λειτουργεί ως φυσικός μηχανισμός μετριασμού των θερμοκρασιών στα ανατολικά και νότια.

Στο άρθρο αναλύουμε την τάση των ensemble προγνώσεων για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο και Καβάλα, εξετάζοντας θερμοκρασίες, πιθανότητες βροχής και τη γενικότερη ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

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Μακριά από υπερβολές και εύκολους τίτλους, συνεχίζουμε να κινούμαστε στα επιχειρησιακά όρια της μετεωρολογικής επιστήμης, με ψυχραιμία, τεκμηρίωση και συνεχή επαλήθευση των δεδομένων», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.