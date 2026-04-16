Πότε θα είναι έτοιμο το νέο Δικαστικό Μέγαρο του Πειραιά - iefimerida.gr

Σε τροχιά υλοποίησης το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα της DIMAND, με τον Πειραιά να βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων που αναμένεται να αλλάξουν τον αστικό χάρτη έως το 2026.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία «τρέχει» παράλληλα μεγάλα projects σε Αθήνα και περιφέρεια, από το Μαρούσι έως τις Γούρνες Ηρακλείου, ενισχύοντας τη θέση της τόσο στο real estate όσο και στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά: Παράδοση πρώτης φάσης το καλοκαίρι του 2026



Σημείο αναφοράς για τον Πειραιά αποτελεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο, ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχει αναλάβει η DIMAND, το οποίο αναπτύσσεται στον Άγιο Διονύσιο, σε μια περιοχή που μετασχηματίζεται ραγδαία.



Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να παραδοθεί έως τα τέλη Ιουλίου του 2026 και περιλαμβάνει τα δύο βασικά κτίρια, το υπόγειο και το διατηρητέο ακίνητο του οικοπέδου. Η δεύτερη φάση, που αφορά το τρίτο κτίριο, τοποθετείται χρονικά τον Απρίλιο του 2027.

Το συγκρότημα, συνολικής επιφάνειας άνω των 37.000 τ.μ., αναπτύσσεται σε έκταση 17 στρεμμάτων και θα στεγάσει εννέα δικαστήρια, 27 αίθουσες ακροατηρίων και εκατοντάδες γραφεία. Η χωρητικότητά του φθάνει τα 1.200 άτομα, ενώ στο υπόγειο προβλέπεται χώρος στάθμευσης περίπου 400 θέσεων.



Από βιομηχανικό οικόπεδο σε «πράσινο» τοπόσημο με LEED Gold



Το έργο υλοποιείται σε ακίνητο όπου λειτουργούσε παλαιότερα βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας, με το νέο συγκρότημα να διατηρεί στοιχεία του παρελθόντος. Το ιστορικό διατηρητέο κτίριο στη συμβολή Χαϊδαρίου και Παπαστράτου αποκαθίσταται, ενώ διασώζεται και τμήμα του παλαιού εργοστασιακού τοίχου.



Αρχιτεκτονικά, το συγκρότημα αναπτύσσεται σε διάταξη Π γύρω από εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια. Παράλληλα, θα αποτελέσει το πρώτο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα με πιστοποίηση LEED Gold, εισάγοντας νέα πρότυπα βιωσιμότητας.

Το έργο συνοδεύεται από πλατεία 3.000 τ.μ., χώρους πρασίνου και αθλητικές εγκαταστάσεις 1.500 τ.μ., δίνοντας δημόσιο χαρακτήρα στην ανάπλαση.



Softex: Νέα ζωή σε παλιό βιομηχανικό ακίνητο στον Πειραιά

Παράλληλα, σε άμεση προτεραιότητα βρίσκεται και η αξιοποίηση του πρώην εργοστασίου Softex, ενισχύοντας τη στρατηγική επανάχρησης ακινήτων στον Πειραιά.



Σε πρώτη φάση προχωρά η ανακατασκευή υφιστάμενου κτιρίου για διεθνή εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, με στόχο την παράδοσή του εντός περίπου 13-14 μηνών. Το project περιλαμβάνει και την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης, ενώ συνολικά η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει πολλούς κτιριακούς όγκους και οργανωμένους χώρους εξυπηρέτησης.

Μαρούσι και FIX: Παράλληλα έργα σε Αθήνα με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον



Εκτός Πειραιά, η εταιρεία προχωρά και το νέο συγκρότημα του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο Μαρούσι, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026. Το έργο θα φιλοξενήσει τόσο τις υπηρεσίες του ΤΕΕ όσο και τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται και η προετοιμασία για την αξιοποίηση του πρώην εργοστασίου FIX, ένα σύνθετο project που θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο και κατοικίες, με συνολικό ορίζοντα υλοποίησης περίπου τριών ετών.



Γούρνες Ηρακλείου: Πολεοδομημένο project έως το 2029 και «exit» το 2030



Ξεχωριστή θέση στο επενδυτικό πλάνο κατέχουν οι Γούρνες Ηρακλείου, ένα από τα μεγαλύτερα projects μεικτής χρήσης στην Κρήτη.

Η ανάπτυξη, που αφορά περίπου 60.000 τ.μ., περιλαμβάνει δύο ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 500 κλειδιών, ενώ προβλέπονται και εμπορικές και οικιστικές χρήσεις. Το κρίσιμο βήμα για την εξέλιξη του έργου είναι η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που θα καθορίσει τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης.

Στόχος είναι η περιοχή να αποκτήσει πλήρη πολεοδομικά χαρακτηριστικά έως το 2029, ενώ το 2030 το project αναμένεται να εισέλθει σε φάση «exit», δηλαδή αξιοποίησης της υπεραξίας μέσω πώλησης ή συνεργασιών.

Η επένδυση συνδέεται άμεσα με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο εκτιμάται ότι θα αλλάξει ριζικά τη δυναμική της Κρήτης, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και δημιουργώντας νέες ανάγκες σε υποδομές και τουριστικά καταλύματα.



Σταθερός πυλώνας τα ξενοδοχεία -Στροφή και σε νέες αγορές



Ο ξενοδοχειακός τομέας παραμένει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της DIMAND, με την τουριστική χρήση να ενσωματώνεται σε πολλά από τα projects της εταιρείας. Η αυξημένη ζήτηση, αλλά και η διεύρυνση των αγορών-στόχων,με αναφορές ακόμη και στην ινδική αγορά,επηρεάζουν άμεσα τον σχεδιασμό.

Συνολικά, ο Πειραιάς αναδεικνύεται σε βασικό πεδίο αστικής αναγέννησης, με έργα που δεν περιορίζονται στην κατασκευή νέων κτιρίων αλλά επαναπροσδιορίζουν τον χαρακτήρα ολόκληρων περιοχών.

Από τον Άγιο Διονύσιο έως τα παλιά βιομηχανικά ακίνητα, η πόλη μεταβαίνει σταδιακά σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, όπου η διοίκηση, οι υπηρεσίες και οι επενδύσεις συνυπάρχουν με την ιστορική της ταυτότητα, διαμορφώνοντας έναν σύγχρονο αστικό πόλο με προοπτική για τις επόμενες δεκαετίες.