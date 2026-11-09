 Πότε μπαίνουν στις ράγες οι ανακατασκευασμένοι συρμοί του ΗΣΑΠ, ποιες οι δυσκολίες - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πότε μπαίνουν στις ράγες οι ανακατασκευασμένοι συρμοί του ΗΣΑΠ, ποιες οι δυσκολίες

Aνακατασκευή 14 συρμών
Η ανακατασκευή των 14 συρμών στο Βόλο © ΣΤΑΣΥ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η ανακατασκευή των 14 συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό προχωρά με καθυστέρηση, αλλά ο πρώτος συρμός κυκλοφορεί ήδη από τον Οκτώβριο και ο δεύτερος αναμένεται στην Αθήνα τον Δεκέμβριο.

Ο τρίτος προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027 και ακόμη δύο έως την άνοιξη, ενώ η ολοκλήρωση του έργου μετατίθεται για το τέλος του 2027. Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 71,7 εκατ. ευρώ και με πόρους του ΕΣΠΑ, αφορά 72 βαγόνια κατασκευής 1985 και υλοποιείται από την CAF στον Βόλο. Οι καθυστερήσεις συνδέονται με διαφωνίες για τις εγκαταστάσεις, προβλήματα στην προμήθεια εξαρτημάτων και τεχνικές δυσκολίες προσαρμογής σύγχρονων συστημάτων στα παλαιά αμαξώματα.

Οι συρμοί αποκτούν νέους κινητήρες, συστήματα πέδησης και σηματοδότησης, κλιματισμό, φωτισμό, καθίσματα, οθόνες και εξοπλισμό προσβασιμότητας, με στόχο τουλάχιστον 25 επιπλέον χρόνια λειτουργίας. Η ένταξή τους αναμένεται να αυξήσει τη διαθεσιμότητα του στόλου και να μειώσει τις χρονοαποστάσεις στις ώρες αιχμής από επτά σε έξι λεπτά. Παράλληλα, σχεδιάζεται ανακατασκευή δέκα ακόμη συρμών.

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