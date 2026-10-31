Πότε πέφτουν Black Friday και Cyber Monday - iefimerida.gr

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την Black Friday 2026, με τους καταναλωτές να αναζητούν προσφορές και εκπτώσεις σε καταστήματα και ηλεκτρονικές αγορές.

Η Black Friday θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, όμως, σύμφωνα με την πρακτική των τελευταίων ετών στη χώρα μας, οι προσφορές δεν περιορίζονται στη συγκεκριμένη ημέρα.

Έτσι, αρκετές επιχειρήσεις «τρέχουν» προωθητικές ενέργειες αρκετές ημέρες νωρίτερα και τις διατηρούν και μετά το τέλος της Black Friday.

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Ποια προϊόντα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο

Η τεχνολογία βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών, καθώς η Black Friday αποτελεί ευκαιρία για smartphones, υπολογιστές και άλλα gadgets σε χαμηλότερη τιμή.

Ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα ρούχα, τα είδη σπιτιού και κήπου, ενώ μεγάλες προσφορές καταγράφονται σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Στις κατηγορίες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον περιλαμβάνονται οι λευκές συσκευές, όπως πλυντήρια, κουζίνες και ψυγεία, οι τηλεοράσεις, οι ηλεκτρικές σκούπες και οι φούρνοι μικροκυμάτων.

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Οι καταναλωτές θα έχουν μία ακόμη σημαντική ημερομηνία να σημειώσουν στο ημερολόγιό τους, καθώς τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday, με τις ηλεκτρονικές αγορές να βρίσκονται στο επίκεντρο.