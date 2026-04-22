Πότε πέφτει του Αγίου Πνεύματος φέτος και για ποιους είναι αργία - iefimerida.gr

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος σηματοδοτεί κάθε χρόνο την πρώτη γεύση καλοκαιριού στην Ελλάδα.

Λίγο πριν ζεστάνει για τα καλά ο καιρός και η πόλη αρχίσει να αδειάζει, έρχεται ένα τριήμερο που πολλοί περιμένουν για μια μικρή ανάσα ξεκούρασης.

Το 2026, η γιορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει Δευτέρα 1 Ιουνίου, δημιουργώντας ένα όμορφο τριήμερο ακριβώς με την έναρξη του καλοκαιριού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για ποιους θεωρείται αργία η γιορτή του Αγίου Πνεύματος

Ωστόσο, δεν είναι για όλους αργία.

Για το Δημόσιο, τις τράπεζες και τα σχολεία αποτελεί επίσημη αργία, ενώ για τον ιδιωτικό τομέα δεν ισχύει καθολικά. Εκεί η εικόνα αλλάζει ανάλογα με τον κλάδο, τη σύμβαση ή την επιχείρηση, με αποτέλεσμα άλλοι να απολαμβάνουν τριήμερο και άλλοι να εργάζονται κανονικά.

Όπως και να έχει, η γιορτή έχει καθιερωθεί περισσότερο ως μια ανεπίσημη «καλοκαιρινή εκκίνηση» παρά απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο — ένα μικρό διάλειμμα που προαναγγέλλει ότι το καλοκαίρι είναι πλέον πολύ κοντά.