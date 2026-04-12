Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα - iefimerida.gr

Ακόμα λίγες ημέρες ξεκούρασης έχουν οι μαθητές πριν επιστρέψουν στα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα επιστρέψουν στα θρανία τη Δευτέρα 20 Απριλίου, μετά την Κυριακή του Θωμά.

Οι πασχαλινές διακοπές για τους μαθητές ξεκίνησαν το Σάββατο του Λαζάρου, 4 Απριλίου, και ολοκληρώνονται την Κυριακή 19 Απριλίου. Συνολικά, δηλαδή, οι μαθητές είχαν 16 ημέρες ξεκούρασης λόγω των διακοπών του Πάσχα.

Τη Δευτέρα 20 Απριλίου επαναλειτουργούν και οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, οι οποίοι διέκοψαν τη λειτουργία τους από τη Μεγάλη Πέμπτη, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

Σχολεία: Πότε ολοκληρώνεται η χρονιά

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείο Παιδείας, φέτος ως ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων ορίζονται:

Για τα Γυμνάσια (ημερήσια και εσπερινά), τα Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων: η Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Για τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, τα Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων: η Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

Αμέσως μετά το πέρας των μαθημάτων στα σχολεία, θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια, που θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο.

Τα δημοτικά θα κλείσουν τη χρονιά φέτος στις 15 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.