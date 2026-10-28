Πότε ανοίγει ο Μύλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα - iefimerida.gr

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ανοίξει η αυλαία του Μύλου των Ξωτικών στα Τρίκαλα, τα οποία μπαίνουν σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς.

Η φετινή διοργάνωση ξεκινά την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 6 Ιανουαρίου 2027, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια ξεχωριστή γιορτινή εμπειρία.

Μύλος των Ξωτικών 2026: Η ημερομηνία έναρξης και το ωράριο



Το δημοφιλές χριστουγεννιάτικο πάρκο θα φιλοξενηθεί, όπως κάθε χρόνο, στο πάρκο Ματσόπουλου στα Τρίκαλα. Οι επισκέπτες θα μπορούν να το απολαμβάνουν καθημερινά από τις 10:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ, ενώ η είσοδος και οι θεματικές δράσεις προσφέρονται δωρεάν.

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Η φετινή διοργάνωση έχει ως κεντρικό θέμα τα «Χριστούγεννα στον κόσμο του ΟΖ», αντλώντας έμπνευση από τον μαγικό κόσμο του Μάγου του Οζ. Μέσα από μια παραμυθένια διαδρομή, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν έναν κόσμο γεμάτο χρώματα, μουσική, εντυπωσιακά σκηνικά και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις.

Τι θα περιλαμβάνει η φετινή διοργάνωση



Ο Μύλος των Ξωτικών αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς χριστουγεννιάτικους προορισμούς της χώρας, προσελκύοντας κάθε χρόνο επισκέπτες από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Το γιορτινό περιβάλλον αποτελεί ιδανικό σκηνικό για οικογένειες με παιδιά, αλλά και για όσους θέλουν να συνδυάσουν μια εκδρομή με τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, η διοργάνωση συνδέεται με την ευρύτερη εορταστική κίνηση στην πόλη των Τρικάλων, καθώς σχεδιάζονται δράσεις και εκδηλώσεις που ενισχύουν το γιορτινό κλίμα και δίνουν επιπλέον αφορμές για επισκέψεις στην τοπική αγορά.

Ο Μύλος των Ξωτικών θα ρίξουν αυλαία στις 6 Ιανουαρίου 2027, ανήμερα των Θεοφανίων, οπότε οι επισκέπτες μπορούν να βρεθούν και μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.