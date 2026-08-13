 Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Χαλκιδική -Φωτογραφίες ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Χαλκιδική -Φωτογραφίες ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν»

Το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά στη Χαλκιδική
Το σημείο απ' όπου ξεκίνησε η φωτιά στη Χαλκιδική / Φωτογραφία: Glomex
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στη Χαλκιδική μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, με την επιχείρηση για την κατάσβεσή της να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε το Mega, όλα ξεκίνησαν περίπου 500 μέτρα από την Κασσανδρεία, στο δρόμο προς Σίβηρη, σε δασικό μέρος που υπάρχουν σπίτια. Μάλιστα, δημοσιοποίησε και φωτογραφίες από το «σημείο μηδέν».

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στο σημείο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και κάνει την έρευνά της.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι έπεσε ένα δέντρο από τον αέρα σε κολόνα ρεύματος, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες.

Στη συνέχεια, η φωτιά επεκτάθηκε στο πευκοδάσος και ξέφυγε, με συνέπεια να δημιουργηθεί ένα μεγάλο μέτωπο.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ φωτιά Χαλκιδική

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ