Πώς μπορούν να προσληφθούν απόφοιτοι Γυμνασίου στην ΕΛ.ΑΣ. - iefimerida.gr

Aπόφοιτοι Λυκείου και Γυμνασίου μπορούν να προσληφθούν στην Ελληνική Αστυνομία.

Πρόκειται για 19 θέσεις εργασίας, σε επτά διαφορετικές ειδικότητες, στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. στις Αχαρνές, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Αναφοράς χρήζει ότι γίνονται δεκτοί και άλλοι ισότιμοι τίτλοι, όπως απολυτήριο Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως και το 1980, τίτλος Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής.

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Οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη, με την προθεσμία να λήγει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας και διάρκειας 8 μηνών (ΑΣΕΠ ΣΟΧ).

Οι ειδικότητες

Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

ΔΕ Μαγείρων - 5 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτρολόγων - 1 θέση

ΔΕ Υδραυλικών - 1 θέση

ΥΕ Τραπεζοκόμων - 5 θέσεις

ΥΕ Πλυντών Σκευών Μαγειρίων - 3 θέσεις

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων - 3 θέσεις

ΥΕ Εργατών Πρασίνου - 1 θέση.

Η διαδικασία για την αίτηση

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις για πρόσληψη στην ΕΛ.ΑΣ.; Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο, εξουσιοδοτημένο από αυτούς, πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, να αποστείλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 - Αχαρνές, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών, υπόψη Αρχ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πολυχρόνη (τηλ. επικοινωνίας: 210-2424107, 210-2424156 κατά τις ώρες 08.00-14.00).

Ποια είναι τα ηλικιακά όρια; Από 18 έως 67 ετών μπορούν να υποβάλουν αίτηση, με μοναδική εξαίρεση εκείνους μέχρι τα 70 έτη, με την προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

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Οι προηγούμενες προσλήψεις

Δεκατέσσερις μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν στα γραφεία της Αστυνομίας, μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026 που αφορά την πλήρωση 4.747 μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο από τους συμμετέχοντες στον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.

Επίσης, τον περασμένο Απρίλιο είχαν βγει δύο προκηρύξεις για 98 προσλήψεις χωρίς πτυχίο στην Αστυνομία, στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και στις κεντρικές υπηρεσίες του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε ανακοινώσει 70 προσλήψεις αστυνομικών, κατά την επίσκεψή του, στo Hράκλειο Κρήτης. Πρόκειται για 50 αστυνομικούς για την υπηρεσία διαβατηρίων και άλλων 20 για τους ελέγχους στα κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Μην ξεχνάμε και τις 380 θέσεις εργασίας, τόσο ανδρών όσο και γυναικών ως ειδικών φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία με απολυτήριο Λυκείου.