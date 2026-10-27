 Πώς θα λειτουργήσουν μετρό και τραμ αύριο Τετάρτη 28η Οκτωβρίου - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα λειτουργήσουν μετρό και τραμ αύριο Τετάρτη 28η Οκτωβρίου

Τραμ στον Πειραιά
Τραμ στον Πειραιά / Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μετρό και τραμ αύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, λόγως της παρέλασης στο κέντρο της Αθήνας.

Το μετρό στο Σύνταγμα θα κλείσει στις 08:00, ενώ τροποιήσεις υπάρχουν και στο τραμ και συγκεκριμένα στις Γραμμές 6 και 7.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026:

-       Ο σταθμός του Μετρό  «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί  θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

-       Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.

-       Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

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