Πώς θα λειτουργήσουν μετρό και τραμ αύριο Τετάρτη 28η Οκτωβρίου - iefimerida.gr

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μετρό και τραμ αύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, λόγως της παρέλασης στο κέντρο της Αθήνας.

Το μετρό στο Σύνταγμα θα κλείσει στις 08:00, ενώ τροποιήσεις υπάρχουν και στο τραμ και συγκεκριμένα στις Γραμμές 6 και 7.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026:

- Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

- Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.

- Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.