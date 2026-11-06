 Πώς θα λειτουργήσουν το μετρό και το τραμ το Σαββατοκύριακο για τον Μαραθώνιο -Αυξημένα τα δρομολόγια - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα λειτουργήσουν το μετρό και το τραμ το Σαββατοκύριακο για τον Μαραθώνιο -Αυξημένα τα δρομολόγια

Η εκκίνηση στον περυσινό Μαραθώνιο της Αθήνας
Η εκκίνηση στον περσινό Μαραθώνιο της Αθήνας / Φωτογραφία: ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Ενισχύονται τα δρομολόγια το Σαββατοκύριακο στο ﻿μετρό λόγω του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, τι αλλάζει με το τραμ.

Τρεις επιπλέον συρμοί σε καθεμία από τις Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 και 3 του μετρό θα δρομολογηθούν το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ.

Τονίζεται ότι οι Γραμμές 2 και 3 του μετρό καθώς και το τραμ λειτουργούν σε 24ωρη βάση το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή, ενώ η Γραμμή 1 του μετρό (ΗΣΑΠ) ξεκινά τη λειτουργία της στις 5:00 το πρωί της Κυριακής.

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Όπως αναφέρεται επίσης στη σχετική ανακοίνωση, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., στη Γραμμή 6 του ﻿τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» τα δρομολόγια θα έχουν ως τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ», από τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου έως τις 10:00 το βράδυ της Κυριακής.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

«Σας ενημερώνουμε πως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑ.ΣΥ. ενισχύει τα δρομολόγια του Μετρό, αυξάνοντας τη συχνότητα διέλευσης των συρμών το Σάββατο 7/11 και την Κυριακή 8/11.

Συγκεκριμένα, θα δρομολογηθούν τρεις επιπλέον συρμοί σε καθεμία από τις Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 και 3 του Μετρό.

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Υπενθυμίζεται ότι οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό καθώς και το Τραμ λειτουργούν σε 24ωρη βάση το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή και η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) ξεκινά τη λειτουργία της στις 5:00 το πρωί της Κυριακής.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του Τραμ: Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., στη Γραμμή 6 του Τραμ "Πικροδάφνη - Σύνταγμα" τα δρομολόγια θα έχουν ως τερματικό σταθμό τη στάση "Φιξ", από τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου έως τις 10:00 το βράδυ της Κυριακής.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα οι στάσεις "Σύνταγμα", "Ζάππειο" και "Λ. Βουλιαγμένης" δεν θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση.

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