Πώς θα κινηθούν σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - iefimerida.gr

Αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ισχύουν και σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα, λόγω του εορταστικού ωραρίου.

Λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ κινούνται με βάση ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων το οποίο σημαίνει μειωμένη συχνότητα για τα ΜΜΜ.

Σημειώνεται ότι από την Τρίτη του Πάσχα και μετά αναμένεται σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα των δρομολογίων.

Πώς θα κινηθούν μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ:

Δευτέρα του Πάσχα (13/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Τρίτη του Πάσχα (14/04)