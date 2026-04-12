Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν σήμερα και αύριο λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ - iefimerida.gr

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ισχύουν την ,

Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ θα κινηθούν με βάση ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων.

Σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, σήμερα και αύριο αναμένεται μειωμένη συχνότητα δρομολογίων.

Από την Τρίτη του Πάσχα και μετά αναμένεται σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα των δρομολογίων.

Πώς θα κινηθούν Μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ:

Κυριακή του Πάσχα (12/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5 λεπτά από 06:00 έως 23:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Δευτέρα του Πάσχα (13/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Τρίτη του Πάσχα (14/04)