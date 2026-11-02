Αυτή είναι η μεγαλύτερη γέφυρα της Ελλάδας -Πότε παραδίδεται στην κυκλοφορία - iefimerida.gr

Μορφή έχει αρχίσει να παίρνει ένα μεγάλο έργο υποδομών στη Θεσσαλονίκη, με τις εργασίες να προχωρούν σε πολλαπλά μέτωπα και την πρόοδο να γίνεται ολοένα πιο εμφανής.

Στη χώρα μας βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και καιρό ένας ευρύτερος σχεδιασμός για την αναβάθμιση των οδικών υποδομών και τη βελτίωση των μετακινήσεων, με τις σχετικές παρεμβάσεις να κινούνται σε πολλαπλές κατευθύνσεις, περιλαμβάνοντας τόσο τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών όσο και την κατασκευή νέων, μεγάλης κλίμακας έργων, τα οποία φιλοδοξούν να δώσουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα και να περιορίσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση σε κομβικά σημεία.﻿

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr