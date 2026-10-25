Χωρίς χάρτινο εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς -Πώς πληρώνουμε - iefimerida.gr

Ουσιαστικά οφέλη στο επιβατικό κοινό προσφέρει εδώ και κάποια χρόνια το σύστημα ανέπαφων πληρωμών tap2ride, καθώς έτσι καταργείται η ανάγκη για αναμονή στις ουρές των εκδοτηρίων για εισιτήρια.﻿

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών των ΜΜΜ, οι αρμόδιοι προωθούν σειρά μέτρων που διευκολύνουν τη μετακίνηση και αναβαθμίζουν τη συνολική εμπειρία στις αστικές συγκοινωνίες των μεγαλουπόλεων.

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