Πώς οδηγήθηκε η ΕΛΑΣ στη σύλληψη του 57χρονου δικηγόρου με τους πλαστούς πίνακες -Η καταγγελία επιχειρηματία - iefimerida.gr

Το χρονικό που οδήγησε στη σύλληψη του 57χρονου γνωστού δικηγόρου και του 42χρονου «ξεδιπλώνει» το iefimerida.

Ο 42χρονος, που ασχολείται με το εμπόριο νομισμάτων, συλλεκτικών ειδών και με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, συνελήφθη έπειτα από την καταγγελία επιχειρηματία για απάτη με πλαστούς πίνακες και ψεύτικες ράβδους χρυσού.

Ο εν λόγω επιχειρηματίας εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις 22 Νοεμβρίου στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ενώ δύο μέρες αργότερα πέρασε και πάλι το κατώφλι της ΓΑΔΑ.

Ενώπιον των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών άρχισε να περιγράφει όσα είχαν συμβεί τους τελευταίους μήνες.

«Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του 2025 αγόρασα σταδιακά από τον 42χρονο, περίπου δύο κιλά και 600 γραμμάρια χρυσού, ο οποίος δεν ήταν γνήσιος, αλλά απομίμηση».

Σε επικοινωνία που είχε με τον 42χρονο εκείνος φέρεται να το παραδέχθηκε λέγοντας του ότι δεν μπορούσε να του επιστρέψει τις 300.000 ευρώ που του είχε δώσει.

«Μου πρότεινε να με αποζημιώσει για την οικονομική ζημιά που μου προκάλεσε, δίνοντας μου έργα φημισμένων ζωγράφων όπως Παρθένης, Μυταράς, Εγγονόπουλος».



Η συνάντηση στο γραφείο του επιχειρηματία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 22 Μαΐου 2025 ο 42χρονος πήγε στο γραφείο του επιχειρηματία στην Καλλιθέα. Εκεί, παρουσία ακόμα ενός ατόμου, μίλησε στο τηλέφωνο με τον δικηγόρο που συνελήφθη, ζητώντας του χρήματα για να τα δώσει ως αποζημίωση στον επιχειρηματία.

Εκείνος αρνήθηκε να δώσει χρήματα ωστόσο συμφώνησε να του δώσουν ως αντάλλαγμα έργα τέχνης που είχε στο σπίτι του και διέθεταν μαζί με τον 42χρονο.

Ο επιχειρηματίας παρέλαβε συνολικά 425 πίνακες. Προκειμένου να διερευνήσει την αυθεντικότητα τους επικοινώνησε με ιδιοκτήτη οίκου δημοπρασιών και γνωστό εκτιμητή, ο οποίος διαπίστωσε ότι πρόκειται για πλαστά έργα τέχνης.

Παρέπεμπαν μάλιστα στην τεχνοτροπία πλαστογράφου που είχε συλληφθεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί τον περασμένο Ιούνιο και πάλι από το ελληνικό fbi, που δραστηριοποιούνταν στην κατάρτιση και πώληση πλαστών έργων τέχνης δήθεν φιλοτεχνημένων από διάσημους καλλιτέχνες.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, κατά την έρευνα στο λογιστικό γραφείο του επιχειρηματία, εντόπισαν 439 –πίνακες ζωγραφικής και δύο έγγραφα πιστοποιητικών γνησιότητας.

Ακολούθησε έφοδος στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων.

Από το σπίτι του δικηγόρου στην Κάντζα, κατασχέθηκαν 33 πίνακες με τις υπογραφές Παρθένη, Φασιανού, Παπαλουκά, Χατζή, Μούγιου, Μαυρίδη, Τετσή, Νιότη και Τηνιακού καθώς και άλλων ξένων καλλιτεχνών, για τους οποίους ο πραγματογνώμονας που κλήθηκε γνωμάτευσε πως τα περισσότερα έργα ήταν πλαστά.

Επίσης βρέθηκαν 4 πιστόλια με 6 γεμιστήρες. Από αυτά τα τρία πιστόλια τα είχε παράνομα γι αυτό κατηγορείται και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Μάλιστα για το ένα πιστόλι προέκυψε πως είχε κατασχεθεί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλειας Χανίων στις 9/6/1992, πριν 33 χρόνια.

Ο δικηγόρος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως το είχε κάνει δώρο στον πατέρα του ο οποίος ήταν χωροφύλακας πρώην αρχηγός της Αστυνομίας ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Στο σπίτι του επίσης εντοπίστηκαν 370 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 5 θήκες πιστολιών, 1 καταγραφικό μηχάνημα και μία οθόνη που περιείχε κάρτα μνήμης.

Από το σπίτι του 42χρονου στη Νέα Σμύρνη, κατασχέθηκαν επιπλέον 9 πίνακες.

Τα πλαστά έργα

Όπως διαπιστώθηκε, οι πίνακες που οι περισσότεροι από αυτούς ήταν πλαστοί, έφεραν λανθασμένες υπογραφές των ζωγράφων, κακή τεχνοτροπία η οποία είναι αδύνατο να έγινε από τους ίδιους τους καλλιτέχνες.

Κάποιοι πλαστοί πίνακες ιδίου ζωγράφου ενώ είχαν ίδιο θέμα, παρουσίαζαν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους για παράδειγμα στον χρωματισμό του φόντου.

Ακόμη, κάποια έργα ξένων ζωγράφων έφεραν στην πίσω όψη ψεύτικες ετικέτες πιστοποίησης των έργων.

Πρόκειται για χειρόγραφες τυποποιημένες ως προς τη μορφή ετικέτες, στις οποίες το λεκτικό κομμάτι είναι παρόμοιο, η τυποποίηση εγγράφου είναι ίδια, οι σφραγίδες είναι ίδιες, αλλάζουν μόνο τα στοιχεία του ζωγράφου, ενώ ένα άλλο στοιχείο πλαστότητας, είναι ο γραφικός χαρακτήρας που ομοιάζει.