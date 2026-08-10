Πώς κινούνται τον Αύγουστο μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία - iefimerida.gr

Σε ισχύ βρίσκεται το θερινό ωράριο λειτουργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ).

Το θερινό ωράριο περιλαμβάνει πιο αραιά δρομολόγια, ενώ θα διαρκέσει έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η ΣΤΑΣΥ προσαρμόζει τις συχνότητες των μέσων σταθερής τροχιάς με βάση τη θερινή ζήτηση:

Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): Οι συρμοί διέρχονται ανά 7 με 7,5 λεπτά τις καθημερινές.

Γραμμή 2 (Μετρό): Τις ώρες αιχμής (07:00 - 19:00) τα δρομολόγια γίνονται ανά 4,5 λεπτά. Τις υπόλοιπες ώρες η συχνότητα κυμαίνεται από 5 έως 7 λεπτά.

Γραμμή 3 (Μετρό): Οι συρμοί περνούν ανά 4,5 λεπτά το πρωί (ώρες αιχμής) και ανά 5,5 έως 8 λεπτά την υπόλοιπη ημέρα.

Τραμ: Τα δρομολόγια εκτελούνται περίπου ανά 12 λεπτά μέχρι τις 22:00 το βράδυ.

Από την πλευρά του, ο ΟΑΣΑ έχει ενεργοποιήσει την πρώτη φάση του καλοκαιρινού σχεδιασμού, με το πρόγραμμα να ισχύει για όλο τον Αύγουστο.



Η μείωση των δρομολογίων δεν αφορά το σύνολο των γραμμών, καθώς ενισχύονται τα δρομολόγια που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη.



Τα χειμερινά δρομολόγια θα επανέλθουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.