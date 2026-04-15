Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης στην Κεφαλονιά: «Ψυχομαχούσε ώρα στον δρόμο» -Οι πληροφορίες για χρήση κοκαΐνης - iefimerida.gr

Απέραντη η θλίψη στην Κεφαλονιά για τον χαμό της 19χρονης Μυρτούς που έχασε τη ζωή της, με την παρέα της να την παρατά λιπόθυμη στη μέση του δρόμου.

Ένας εκ των τριών συλληφθέντων είχε μιλήσει εξαρχής για χρήση ναρκωτικών, κοκαΐνης, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου η 19χρονη φέρεται να λιποθύμησε.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 19χρονη έκανε δύο φορές χρήση κοκαΐνης και κατά τη διάρκεια της δεύτερης φοράς κατέρρευσε. Ωστόσο η παρέα της δεν έδωσε αμέσως την απαραίτηση σημασία, ενώ όταν αντιλήφθηκαν ότι το κορίτσι είχε χάσει τις αισθήσεις του, τη μετέφεραν και την παράτησαν σε κεντρικό σημείο της πόλης, αντί να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Για τον λόγο αυτό άλλωστε και τα τρία άτομα συνελήφθησαν για έκθεση ατόμου σε κίνδυνο και αυτή την ώρα βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα.

Η 19χρονη ήταν στο ξενοδοχείο με τον 23χρονο φίλο της από τις 12 τη νύχτα. Στις 2 περίπου έκαναν χρήση κοκαΐνης, την οποία τους προμήθευσε επιτόπου ο αθλητής της άρσης βαρών, τον οποίο κάλεσαν για να τους πάει ναρκωτικά.

Φέρονται όλοι, και οι τρεις, να έκαναν χρήση κοκαΐνης.

Μάλιστα, μια ώρα αργότερα ο αθλητής φέρεται να επανήλθε με νέα ποσότητα ναρκωτικών. Μαζί του ήταν και ο 22χρονος φίλος του.

Οι τρεις τους, εκτός του 22χρονου, έκαναν χρήση ξανά κοκαΐνης. Και εκεί φέρεται να κατέρρευσε η 19χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην αθλητής της άρσης βαρών φέρεται να είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για ναρκωτικά. Το εν λόγω άτομο φέρεται να είχε σταματήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια την άρση βαρών.

Συντετριμμένος ο πατέρας της 19χρονης

Ο πατέρας της 19χρονης, μιλώντας σε εκπομπή περιέγραψε την κόρη του ως ένα ήσυχο και προστατευμένο παιδί χωρίς σχέση με ουσίες ή επικίνδυνες συμπεριφορές. Υποστήριξε ότι η νεαρή κοπέλα ενδέχεται να επηρεάστηκε ή να παγιδεύτηκε από τρίτους, ζητώντας να αποκαλυφθεί μέσω της ανάκρισης τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό της.

«Το παιδί μου δεν ήταν τέτοιο παιδί. Μπορεί να το επηρέασαν, να το παγίδεψαν, να του έριξαν κάτι, να το έκαναν υποχείριό τους. Αυτά θα μας τα πει η ανάκριση», είπε.

«Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ είχε τις αισθήσεις της, σε δύο λεπτά είχε πεθάνει. Το παιδί, από τις 3 η ώρα που το άφησαν εκεί μέχρι τις 5, το είχαν πετάξει στο πεζοδρόμιο και ψυχομαχούσε στο πεζοδρόμιο. Ούτε σκυλί να ήταν», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχω, τελείωσα. Μία λέξη μόνο, δεν υπάρχω. Θα με δείτε σε λίγες μέρες που δεν θα υπάρχω. Η κορούλα μου, αυτό το βλαστάρι, αυτό το αγγελούδι, θα γινόταν Μις Υφήλιος. Την κράτησα στην Κεφαλονιά για να μην πάει στην Αθήνα, να μην περάσει στις Πανελλήνιες, για να μην τη χάσω στην Αθήνα. Με τόσα που γίνονται, τόσα εγκλήματα, την κράτησα εδώ. Την έβαλα στο ΙΕΚ σε μια σχολή και τώρα μου τη σκότωσαν», συμπλήρωσε.

«Το παιδί μου ήταν άβγαλτο, δεν είχε σχέση με ναρκωτικά, δεν είχε σχέση με ποτά. Σχολείο και σπίτι ήταν και καμιά φορά πήγαινε με τις φίλες της για κανέναν καφέ. Φυσιολογικά πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι με δόλο την αποπλάνησαν, έβαλαν κάτι στο ποτό της και έπαθε ό,τι έπαθε, πεταμένη στον δρόμο ήταν.

Σπούδαζε μικροβιολόγος για να περνά την ώρα της, να μην κάθεται στο σπίτι. Της έφτιαχνα και 3-4 μεζονέτες. Τώρα μου πήραν τη ζωή, την αναπνοή μου, τον αέρα και τον ουρανό με τα άστρα. Τα πάντα όλα μου ήταν», κατέληξε.