Πώς θα φθάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα: Τα τρία σενάρια, οι εναλλακτικές μέσω άλλων χωρών - iefimerida.gr

Στην Ιερουσαλήμ στρέφεται το ενδιαφέρον των πιστών από όλο τον κόσμο ενόψει της τελετής Αφής του Αγίου Φωτός.

Η ατμόσφαιρα στην Αγία Πόλη δεν θυμίζει σε τίποτα τις εορταστικές περιόδους προηγούμενων ετών.

Η ισραηλινή κυβέρνηση αναμένεται να αποφασίσει την Τετάρτη (1/4) αν οι πιστοί θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την τελετή ή αν θα επιτραπεί η είσοδος μόνο στον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη. Μέχρι τότε, οι Αρχές και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων βρίσκονται σε συνεχείς διαβουλεύσεις για να βρεθεί η χρυσή τομή που θα συνδυάζει την πραγματοποίηση της τελετής με την τήρηση αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

Το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, όπου θα συζητηθούν όλα τα κρίσιμα ζητήματα: η παρουσία των πιστών εντός του Ναού της Αναστάσεως, η διαθεσιμότητα καταφυγίων και ο τρόπος διεξαγωγής της τελετής. Παρόμοιο ραντεβού πραγματοποιήθηκε ήδη με τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, στον οποίο είχε απαγορευθεί η είσοδος για τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

Προβληματισμός για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα

Ιδιαίτερος προβληματισμός υπάρχει και για τον τρόπο μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Αθήνα. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προγραμματίζει την αποστολή μιας μικρής, ολιγομελούς ομάδας στην Ιερουσαλήμ, με συνεχείς συνεννοήσεις με την ισραηλινή πλευρά. Εξετάζονται και έκτακτες λύσεις μεταφοράς μέσω τρίτων χωρών, σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν επιτρέψουν την κανονική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Mega, τα τρία σενάρια που εξετάζονται για την άφιξη του Αγίου Φωτός στη χώρα είναι τα εξής: το πρώτο προβλέπει απευθείας πτήση από το Ισραήλ, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφάλειας. Εναλλακτικά, η μεταφορά ενδέχεται να γίνει μέσω Ιορδανίας ή μέσω της χερσονήσου του Σινά.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, τόνισε ότι «σκοπός μας είναι να μεταφέρουμε το Άγιο Φως στην Ελλάδα, για να το λάβουν οι Έλληνες, με ασφάλεια και σύμφωνα με τις συνθήκες». Παράλληλα, εκκλησιαστικές πηγές υπενθυμίζουν ότι κάθε Αγία Τράπεζα διαθέτει ακοίμητη κανδήλα για το «δεύτε λάβετε φως», σε περίπτωση που χρειαστεί.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι οι ελληνικές Αρχές κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε το Άγιο Φως να φτάσει στην Ελλάδα με ασφάλεια ενόψει Πάσχα.