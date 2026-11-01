Πώς πόνταρε τα χρήματα από τις δωρεές σε στημένα ποδοσφαιρικά παιχνίδια ο επικεφαλής της ΜΚΟ: Η εμπλοκή διαιτητή και τα ποσά σε γκολ και κάρτες - iefimerida.gr

Συγκεκριμένη μεθοδολογία φέρεται να ακολουθούσε ο 37χρονος επικεφαλής της ΜΚΟ που κατηγορείται για απάτη εις βάρος πολιτών, με τον ορισμό των διαιτητών να αποτελεί βασικό κομμάτι της δράσης του.

Ο 37χρονος, που είναι και ποδοσφαιρικός παράγοντας σε τοπική ομάδα της Πιερίας, φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην επιλογή διαιτητών που θα ευνοούσαν συγκεκριμένες ομάδες, ενημερώνοντας εκ των προτέρων συνεργάτες και πρόσωπα του περιβάλλοντός του ακόμη για τους ορισμούς.

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Σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να συζητούσε ακόμη και την καταβολή χρημάτων για συγκεκριμένες διαιτητικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 πραγματοποίησε 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις σε αγώνες του συγκεκριμένου συλλόγου, αρκετές από τις οποίες αφορούσαν ακόμη και την ήττα του, αποκομίζοντας κέρδη χιλιάδων ευρώ.

Η ενημέρωση για διαιτητή στον αδελφό του

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση αγώνα που διεξήχθη στα μέσα Σεπτεμβρίου για το πρωτάθλημα ομάδων της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο 37χρονος φέρεται να είχε επικοινωνία με διοικητικό παράγοντα ομάδας (ένας εκ των συλληφθέντων), με αντικείμενο τον ορισμό του διαιτητή που, σύμφωνα με τη συνομιλία τους, θα φρόντιζε για τη νίκη της ομάδας.

Μάλιστα, αντίπαλος θα ήταν σύλλογος στον οποίο, σύμφωνα με τα λεγόμενα του 37χρονου, είχε επενδύσει 200.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, επικοινώνησε και με παράγοντα της αντίπαλης ομάδας, ο οποίος εξέφρασε τις ανησυχίες του για τον ορισμό του 35χρονου διαιτητή. Την ίδια στιγμή, ενημέρωσε τον αδελφό του, αλλά και αστυνομικό με τον οποίο συνομιλούσε, ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής θα διηύθυνε την αναμέτρηση.

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Σύμφωνα με τη δικογραφία, η επιλογή του διαιτητή είχε προηγηθεί από συνάντηση του 37χρονου με τον 43χρονο συλληφθέντα πρόεδρο επιτροπής που ασχολείται με θέματα διαιτησίας στο τοπικό ποδόσφαιρο. Εκεί φέρεται να είχε εκφράσει την πρόθεσή του να καταβάλει 300 ευρώ, καθώς και επιπλέον 300 ευρώ εφόσον συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας αντίκριζαν την κόκκινη κάρτα.

Οι επικοινωνίες του φέρονται να συνεχίστηκαν και με ποδοσφαιριστές της ομάδας που υποστήριζε, ενώ εμφανίζεται να είχε εκφράσει αντιρρήσεις για τη βιντεοσκόπηση του αγώνα, υπό τον φόβο μήπως ο διαιτητής άλλαζε στάση. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με σκορ 2-1.

Ο αγώνας της Super League στην Κ19

Άλλη περίπτωση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία αφορά αγώνα της Super League Κ19, ο οποίος διεξήχθη προς τα τέλη Σεπτεμβρίου και έληξε 3-2. Ο 37χρονος φέρεται να είχε προτείνει σε αστυνομικό, με τον οποίο συνομιλούσε, να ποντάρει στο over 2,5. Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο 35χρονος συλληφθείς.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 37χρονος φέρεται να πόνταρε ποσό μεταξύ 1.400 και 1.500 ευρώ, αποκομίζοντας κέρδη 7.000 ευρώ.

Στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, ο 37χρονος φέρεται να είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχε εκταμιεύσει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι καταγγελίες σε βάρος του διαιτητή

Οι καταγγελίες για τη διαιτητική συμπεριφορά του 35χρονου διαιτητή που συνελήφθη άρχισαν να «πέφτουν βροχή».

Πρόσωπο που υποστηρίζει ότι η ομάδα του υπήρξε θύμα των αποφάσεών του στον περασμένο τελικό Κυπέλλου της ΕΠΣ Πιερίας έκανε λόγο για καθοριστική διαιτητική απόφαση στις καθυστερήσεις.

«Στον περασμένο τελικό κυπέλλου της ΕΠΣ Πιερίας ήμασταν κι εμείς ένα από τα θύματα του διαιτητή. Καταλόγισε ανύπαρκτο πέναλτι στο 91'», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το voria.gr.

«Γενικά, μιλούσαμε για λάθη που δεν θα μπορούσαν να είναι ανθρώπινα. Μας στέρησαν ένα κύπελλο για το οποίο παλέψαμε πολύ», πρόσθεσε.

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Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του διαιτητή

Από την πλευρά του, ο 35χρονος διαιτητής, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία, αρνείται τις κατηγορίες μέσω του δικηγόρου του. Ο συνήγορός του υποστηρίζει ότι ο εντολέας του δεν έχει καμία σχέση με τη ΜΚΟ και δεν έχει λάβει χρήματα από κανέναν.

«Υπάρχει διακίνηση ποσών χωρίς αυτόν στο όνομά του. Προκειμένου να δώσουν στον διαιτητή κάποια χρήματα απαιτούνται να γίνουν εκείνες οι καταβολές. Άλλοι διακινούσαν τα χρήματα και συζητούσαν για οικονομικές συναλλαγές στο όνομα του διαιτητή. Έκαναν παιχνίδι στην πλάτη του. Στους λογαριασμούς του δεν βρέθηκε τίποτα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο πελάτης του είναι έκπληκτος από τις εξελίξεις.

Ο δικηγόρος του υποστήριξε ακόμη ότι, από την πρώτη ανάγνωση της δικογραφίας, οι αναφορές αφορούν δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, μία σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος και μία σε αναμέτρηση Κ19.

«Από ό,τι είδα πρόχειρα στη δικογραφία, μιλάει για ένα παιχνίδι τοπικού πρωταθλήματος που ικανοποιούνται εγωισμοί παραγόντων, ότι δηλαδή "θα βάλουμε τον τάδε και θα παίξει για εμάς" και για ένα παιχνίδι Κ19 που δεν είχε στοιχηματικό ενδιαφέρον και δεν παίχτηκαν χρήματα. Ο διαιτητής δεν ξέρει τον πρόεδρο της ΜΚΟ, δεν τον έχει γνωρίσει», τόνισε.