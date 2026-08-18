Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα -Σε κρίσιμη κατάσταση οδηγός μηχανής, συνελήφθη οδηγός ταξί - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/8) στη Βούλα, όταν ένα ταξί παρέσυρε έναν 39χρονο μοτοσικλετιστή.

Tο τροχαίο σημειώθηκε όταν ο οδηγός του ταξί επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή. Εκείνη τη στιγμή, το όχημα παρέσυρε τον 39χρονο που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Από τη σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής βρέθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά.

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Συνελήφθη ο οδηγός ταξί, αρνητικό το αλκοτέστ

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη από τις Αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Παράλληλα, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ήταν αρνητικό.