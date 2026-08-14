Πώς έγινε το τροχαίο με τους 8 τραυματίες στην Πρέβεζα -Οι 7 πήραν εξιτήριο, τι είπε Ιταλίδα τουρίστρια από το νοσοκομείο - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο με τους οκτώ τραυματίες στην υποθαλάσσια σήραγγα της Πρέβεζας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα έγιναν όταν διεκόπη η κυκλοφορία εξαιτίας μηχανικής βλάβης που παρουσίασε όχημα μέσα στην υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου και συγκεκριμένα στην είσοδο της σήραγγας, στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αυτοκίνητα είχαν ακινητοποιηθεί περιμένοντας να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, όταν κάτω από συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση μία διερχόμενη νταλίκα δεν πρόλαβε να σταματήσει εγκαίρως, με συνέπεια να πέσει πάνω σε σταματημένο ΙΧ, κάτι που προκάλεσε αλυσιδωτή σύγκρουση με ακόμη δύο αυτοκίνητα.

Τα τρία Ι.Χ. έφεραν ρουμανικές, ιταλικές και γερμανικές πινακίδες, ενώ Έλληνας είναι ο οδηγός της νταλίκας.

Η σφοδρότητα του τροχαίου ήταν τέτοια ώστε τα ΙΧ υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ συντρίμμια από τα οχήματα διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα.

Συνολικά οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από το τροχαίο, ανάμεσά τους τουλάχιστον δύο μικρά παιδιά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις και την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας, με τους επτά να έχουν πάρει εξιτήριο.

Βίντεο και εικόνες από το σημείο που έγινε το τροχαίο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι είπε μέσα από το νοσοκομείο Ιταλίδα που τραυματίστηκε - Ελληνογερμανός νοσηλεύεται με απώλεια μνήμης

Στο Star μίλησε μία Ιταλίδα τραυματίας, που νοσηλεύθηκε στο Νοσοκομείο Πρέβεζας.

«Είμαι αρκετά καλά. Περιμένω τον σύζυγό μου, ο οποίος έχει πάει στην Αστυνομία για να κάνει δήλωση. Δεν είμαι σίγουρη πώς λειτουργούν τα πράγματα εδώ, ειδικά αν δεν μιλάς καλά τη γλώσσα, αν και νομίζω ότι υπάρχει κάποιος στο αστυνομικό τμήμα που μιλάει ιταλικά. Είμαι καλά, αν και νιώθω κάπως ταλαιπωρημένη. Πονούσα παντού, πονούσε και ο αυχένας μου. Προσπαθώ να αναρρώσω τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο νοσοκομείο παραμένει μόνο ένας Ελληνογερμανός, λόγω απώλειας μνήμης.

«Μετά το μπαμ, δεν θυμάμαι τίποτα. Άνοιξα τα μάτια μου και είχα βρεθεί στο νοσοκομείο», είπε.