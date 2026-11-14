Πώς έγινε η τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ζεφύρι -Εικόνες από τον χώρο που έχασαν τη ζωή τους, «πάτησαν στη σκάλα και έπεσαν στο κενό» [βίντεο]

Μαρτυρίες έρχονται στο φως αναφορικά με την τραγωδία που σημειώθηκε το Σάββατο στο Ζεφύρι, έπειτα από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, που είχε ως αποτέλεσμα δύο πυροσβέστες να χάσουν τη ζωή τους και άλλος ένας να τραυματιστεί.

Όλα έγιναν επί της οδού Κατσαντώνη, γύρω στις 11:40, όπου είχαν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Ειδικότερα, άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 20 πυροσβέστες και 6 οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και την 1η ΕΜΑΚ.



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Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατέρρευσε τμήμα του κτιρίου. Ειδικότερα, οι τρεις πυροσβέστες μπήκαν στο ισόγειο του τριώροφου κτιρίου, κατέρρευσε το πάτωμα και βρέθηκαν στο υπόγειο, με τον έναν να καταφέρνει να βγει.

Το κτίριο δεν είχε εξωτερική εικόνα που προμήνυε κατάρρευση, ωστόσο εσωτερικά είχε μαυρισμένα τοιχία από άτομα που έμπαιναν στο εσωτερικό του και έβαζαν φωτιές.

Δύο από τους πυροσβέστες ανασύρθηκαν αρχικά χωρίς τις αισθήσεις τους και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθούν στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ ανασύρθηκε και ένας τρίτος τραυματισμένος. Παρελήφθη από ασθενοφόρο της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.



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Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των δύο. Πρόκειται για δύο πυροσβέστες πενταετούς θητείας, τον υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσό, ηλικίας 44 ετών και τον πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ηλικίας 23 ετών.

Τραγική ειρωνεία, το ένα από τα θύματα πριν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ήταν οικοδόμος και είχε σωθεί από κατάρρευση οικοδομής.

Ο χώρος που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες

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«Πάτησαν πάνω στη σκάλα και έπεσαν στο κενό, ήταν πολύ μικρός ο χώρος και δεν μπορούσαν να βγουν»

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, μίλησε με δάκρυα στα μάτια για το τραγικό συμβάν.

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Σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τις ζωές τους οι δύο πυροσβέστες, επισήμανε ότι «υπήρχε μια στριφτή σκάλα, είχε μια εγκοπή, κάτω ένα υπόγειο και ήταν γεμάτη από σκουπίδια και από φωτιά. Πατήσανε πάνω από τη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό. Αυτά μου έχουνε πει. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο και πόσο μπορεί να ισχύει. Αυτό μου είπαν οι περισσότεροι συνάδελφοι που ρώτησα. […]

«Στο υπόγειο κάτω από τα σκουπίδια που ήτανε στη σκάλα, την περιστρεφόμενη. Ήταν πολύ μικρός ο χώρος και δεν μπορούσαν να ξαναβγούνε πάλι, ήταν όλα μες στη φωτιά», σημείωσε.

Επιπλέον, ο κ. Παπαντώνης έκανε λόγο για σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, αλλά και για σημαντικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι μέσα στο 2026 έχουν σκοτωθεί 13 πυροσβέστες πάνω στο καθήκον.

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«Είδαμε καπνούς, ακούσαμε σειρήνες και ήρθαν ασθενοφόρα»

Νωρίτερα, πριν γίνει γνωστή η είδηση για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών, κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στο Orange Press πώς έζησε τη φωτιά που ξέσπασε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

«Κατά τις 11:30 ακούσαμε σειρήνες. Βγήκαμε έξω, είδαμε φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ήρθαν οι πυροσβέστες, μετά είδαμε δυνάμεις της αστυνομίας να έρχονται, ασθενοφόρα, προφανώς κάποιοι πυροσβέστες… κάτι έγινε μέσα, δεν γνωρίζουμε εμείς λεπτομέρειες, γιατί δεν μας άφησαν να πλησιάσουμε. Δεν είδαμε πολύ μεγάλη φωτιά. Καπνούς είδαμε. Παλιά ήταν αλουμινάδικο, εργαστήριο, και έκανε αλουμίνια, πόρτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Χρυσοχοΐδης: Το πένθος μοιράζονται όλοι οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή



Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των πυροσβεστών εξέφρασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Η απώλεια των δύο πυροσβεστών, δύο ανθρώπων του καθήκοντος, στο Ζεφύρι μας γεμίζει με βαθιά θλίψη. Η σκέψη μου είναι στους δικούς τους ανθρώπους και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος που σήμερα πενθεί» τονίζει ο κ. Χρυσοχοΐδης με ανάρτησή του στα social media.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προσθέτει ότι «το πένθος μοιράζονται όλοι οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και γνωρίζουν την αγωνία κάθε βάρδιας. Θα τους θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Ειλικρινή συλλυπητήρια».

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Τουρνάς για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες: Έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος



Τη θλίψη του για τον χαμό των δύο πυροσβεστών εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Ο ίδιος ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (ΓΝΑ).

«Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος» τόνισε ο κ. Τουρνάς, προσθέτοντας τα εξής:

«Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση».



Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για το τραγικό περιστατικό

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής στην Αττική.

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Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

