Πώς έγινε η μοιραία πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο -Νεκροί ο Έλληνας πιλότος και ένα ζευγάρι Βρετανών - iefimerida.gr

Μοιραία αποδείχθηκε η πτήση για τη Σίφνο για ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, καθώς, λίγο πριν από την προσγείωση στο νησί, το ιδιωτικό ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη.

Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους ο Έλληνας πιλότος, αλλά και το ζευγάρι, καθώς όλοι τους βρέθηκαν απανθρακωμένοι.

Το ελικόπτερο είχε προγραμματισμένη άφιξη στη Σίφνο στις 18:15 και αναχώρηση στις 18:40. Μετά τη σύγκρουση, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής.

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Η περιοχή όπου κατέπεσε το ελικόπτερο χαρακτηρίζεται αραιοκατοικημένη.

Το μονοκινητήριο ελικόπτερο που έπεσε ήταν τύπου Bell 206.

Πώς έγινε το δυστύχημα στη Σίφνο

Σύμφωνα με τον Τζορτζ Χιωτάκη, χειριστή ελικοπτέρου και αεροπορικού συμβούλου, ο οποίος μίλησε στο iefimerida, το ζευγάρι έκανε χρήση του ιδιωτικού ελικοπτέρου από το πεδίο προσγείωσης στην περιοχή Μερέντα στα Μεσόγεια, με προορισμό τη Σίφνο, όταν και έγινε το δυστύχημα.

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«Πρόκειται για ιδιωτικό ελικόπτερο που έκανε πτήση αεροταξί. Απογειώθηκε από το πεδίο προσγείωσης στη Μερέντα με προορισμό τη Σίφνο. Επέβαιναν ο χειριστής και δύο επιβάτες. Το δυστύχημα έγινε κοντά στο ελικοδρόμιο λίγο πριν την προσγείωση. Δεν έκλεισε το σχέδιο προσγείωσης με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας» ανέφερε στο iefimerida.

Από τη συντριβή του ελικοπτέρου προκλήθηκε και πυρκαγιά στο σημείο.

Το ελικόπτερο έπεσε στη θέση Θόλος, με την Πυροσβεστική να ενημερώνεται για το περιστατικό στις 18:17.

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Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, καθώς και ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλοο σκάφος Rafnar του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αναμένεται η έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου.