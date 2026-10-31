Πώς δρούσε η ΜΚΟ που άρπαζε δωρεές για παιδιά με βαριές ασθένειες -Τα μέλη της έστηναν αγώνες, ζούσαν μέσα στη χλιδή - iefimerida.gr

Οργή προκαλεί η αποκάλυψη ότι κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα, με «όχημα» μια ΜΚΟ, έκλεβε χρήματα από εράνους που διεξάγονταν για παιδιά με βαριές ασθένειες.

Η εγκληματική οργάνωση, που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, είχε κάνει... επάγγελμα την τέλεση κακουργηματικών απατών σε βάρος πολιτών-δωρητών και υπεξαιρέσεων σε βάρος ωφελούμενων ερανικών δράσεων.

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Μάλιστα, ανάμεσα στους εξαπατηθέντες δωρητές βρίσκονται και μερικοί πολύ γνωστοί επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και αθλητές: μια εφοπλίστρια προσέφερε 30.000 δολάρια, ένας πασίγνωστος τραγουδιστής έδωσε πάνω από 13.000 ευρώ, ένας ποδοσφαιριστής 12.500 ευρώ, πολύ γνωστή τενίστρια που έδωσε 8.000 ευρώ, γνωστή παρουσιάστρια που έδωσε 1.570 ευρώ, καθώς και γνωστή influencer που δώρισε περίπου 800 ευρώ.

Έξι συλλήψεις, κατασχέθηκαν ακριβά ρολόγια και μετρητά

Η ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης.

Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, τσάντες και πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας, ρολόγια επώνυμων εταιρειών και 18.330 ευρώ.

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Από την έως τώρα οικονομική έρευνα και την εξέταση γονέων 34 ωφελούμενων παιδιών, το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ.



Επιπλέον, μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων, ενώ τα μέλη της σπείρας έκαναν πολυτελή ζωή.



Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι δραστηριοποιούνταν συστηματικά, μέσω σωματείου-Μ.Κ.Ο., στην κατ’ επάγγελμα τέλεση κακουργηματικών απατών σε βάρος πολιτών-δωρητών και υπεξαιρέσεων σε βάρος ωφελούμενων ερανικών δράσεων, ενώ μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.

Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν -6- μέλη της οργάνωσης.

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Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου ενώ, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

Όπως προέκυψε, η εγκληματική οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες, με διακριτά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας και ένα κοινό μέλος, που εξασφάλιζε τη μεταξύ τους διασύνδεση.

Ειδικότερα, η πρώτη υποομάδα, αποτελούμενη από -3- μέλη (37χρονο, 35χρονη και 32χρονο), είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της συστηματικής εξαπάτησης πολιτών. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν ως όχημα σωματείο – Μ.Κ.Ο., μέσω του οποίου συγκεντρώνονταν χρήματα από δωρεές για την οικονομική ενίσχυση παιδιών που έπασχαν από βαριές ασθένειες ή αναπηρία.

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Ωστόσο, οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, με τον πραγματικό σκοπό λειτουργίας του σωματείου να διαφέρει από τον εμφανιζόμενο. Όπως διαπιστώθηκε, μόνο ένα μικρό μέρος των συγκεντρωθέντων χρημάτων κατέληγε στους ωφελούμενους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος ιδιοποιούνταν παράνομα από τον 37χρονο και την 35χρονη.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της υποομάδας, προκειμένου να προσδώσουν αξιοπιστία στη δραστηριότητά τους και να εκμεταλλευτούν την ευαισθησία των πολιτών, επέλεγαν ως ωφελούμενους των ερανικών δράσεων παιδιά που έπασχαν από βαριές ασθένειες, κυρίως διάφορες μορφές καρκίνου.

Αναρτήσεις στα σόσιαλ για παιδιά με προβλήματα υγείας

Ακολούθως, προέβαιναν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων παρουσίαζαν τα προβλήματα υγείας των παιδιών και τις ανάγκες οικονομικής ενίσχυσής τους, όπως έξοδα ιατρικών πράξεων, νοσηλείας, μετακίνησης, διαβίωσης και προσωρινής στέγασης-φιλοξενίας των παιδιών και των οικογενειών τους, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες τους.

Μάλιστα, μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, τις δωρεές των οποίων τα μέλη της οργάνωσης προέβαλλαν δημοσίως, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό δωρητών.

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Από τους διασταυρωτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν προέκυψαν συνολικά -92- ερανικές δράσεις για -74- ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων -55- έχουν ταυτοποιηθεί.

Περαιτέρω, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της υποομάδας, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των εσόδων από τις δωρεές και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους, μεταξύ άλλων:

δημοσίευαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία ωφελούμενων παιδιών κατά τις επαναλαμβανόμενες ερανικές δράσεις, προκειμένου να αποκρύπτουν από τους υποψήφιους δωρητές ότι είχαν προηγηθεί και άλλες δράσεις για το ίδιο παιδί,

εμφάνιζαν ως αναγκαία έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας, τα οποία στην πραγματικότητα καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς,

παρουσίαζαν το κόστος ιατρικών πράξεων ή νοσηλείας σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό και

ανακοίνωναν ότι μέρος των δωρεών θα διατίθετο για την οικονομική ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες καταβολές.

Ενδεικτική είναι περίπτωση κατά την οποία τα μέλη της οργάνωσης, με διάφορες μεθοδεύσεις, προκάλεσαν την απενεργοποίηση τραπεζικού λογαριασμού μητέρας παιδιού που έπασχε από καρκίνο, η οποία είχε επιλέξει να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το σωματείο.

Συγκεκριμένα, αφού προέβησαν σε κατάθεση χρηματικού ποσού στον λογαριασμό της, υπέβαλαν καταγγελία προς το τραπεζικό ίδρυμα για απάτη και, στη συνέχεια, προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, με απώτερο σκοπό να την κατευθύνουν εκ νέου στη διενέργεια ερανικής δράσης μέσω του σωματείου.

Οι δωρεές κατατίθεντο σε τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου

Παράλληλα, στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ελέγχθηκαν -29- τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ αναλύθηκαν περισσότερες από -246.000- κινήσεις λογαριασμών.

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Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι, κατά το χρονικό διάστημα 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε ατομικούς λογαριασμούς του 37χρονου πιστώθηκε συνολικό χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα -5.800.000- ευρώ. Αδιευκρίνιστο παραμένει το συνολικό ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά μέσω εκδηλώσεων και κουμπαράδων συλλογής δωρεών σε διάφορα σημεία της χώρας, καθώς και το εάν τα ποσά αυτά πιστώθηκαν σε εμπλεκόμενους λογαριασμούς ή παρέμειναν σε μορφή μετρητών.

Από την οικονομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα των δωρεών κατατίθεντο τόσο σε τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, μέσω της υπηρεσίας IRIS.

Ακολούθως, τα χρηματικά ποσά που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες των ωφελούμενων παιδιών είτε αναλαμβάνονταν και επανακατατίθεντο σε προσωπικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων είτε μεταφέρονταν διατραπεζικά μεταξύ των λογαριασμών τους είτε χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη προσωπικών τους εξόδων είτε διοχετεύονταν σε λογαριασμούς εικονικών εταιρειών, υπό το πρόσχημα νόμιμων συναλλαγών.

Τα παράνομα έσοδα εξασφάλιζαν στα μέλη της οργάνωσης πολυτελή διαβίωση, καθώς από την οικονομική έρευνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, δαπάνες για αγορές πολυτελών επώνυμων καταναλωτικών αγαθών, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια, καθώς και για την κάλυψη αναγκών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

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Σύνθετος μηχανισμός διακίνησης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

Επιπλέον, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, ενεργώντας βάσει συγκροτημένου σχεδίου, είχαν αναπτύξει σύνθετο μηχανισμό διακίνησης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα εγκληματικώς αποκτηθέντα κεφάλαια και να τα αποσυνδέσουν από την αρχική παράνομη πηγή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της πρώτης υποομάδας, προέβαιναν, μεταξύ άλλων, σε:

αναλήψεις και επανακαταθέσεις χρηματικών ποσών σε μετρητά, προκειμένου να δυσχεραίνεται η ιχνηλάτηση της προέλευσής τους,

διαδοχικές μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ προσωπικών και εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών,

απόκτηση κινητής περιουσίας (αυτοκινήτων και πολυτελών καταναλωτικών αγαθών), χωρίς επαρκή αιτιολόγηση από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους,

συστηματική χρήση τυχερών παιγνίων και διαδικτυακού στοιχηματισμού, με σκοπό την εμφάνιση χρηματικών ποσών ως κερδών από νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες,

χρήση εικονικών εταιρικών σχημάτων και έκδοση εικονικών φορολογικών παραστατικών,

χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων μέσω άτυπων και εξωλογιστικών συναλλαγών.

Ο 37χρονος λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης ποδοσφαιρικής ομάδας

Ενδεικτικά, διαπιστώθηκε ότι ο 37χρονος είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα -2.600.000- ευρώ, ενώ είχε εκταμιεύσει περισσότερα από -2.000.000- ευρώ.

Επίσης, εντοπίστηκαν -2- εικονικές εταιρείες και εικονική ατομική επιχείρηση, μέσω των οποίων εκδίδονταν εικονικά φορολογικά παραστατικά, προκειμένου να εμφανίζονται οι ροές των παράνομων εσόδων ως νόμιμες εταιρικές συναλλαγές. Συνολικά, εντοπίστηκαν -9- εικονικά φορολογικά παραστατικά, συνολικής αξίας -149.700- ευρώ.

Περαιτέρω, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 37χρονος, κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, όταν λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης ποδοσφαιρικού σωματείου, πραγματοποίησε -62- τοποθετήσεις στοιχημάτων σε αγώνες της συγκεκριμένης ομάδας, αρκετές από τις οποίες αφορούσαν την ήττα της, αποκομίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις κέρδη.

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Ο ρόλος της δεύτερης υποομάδας

Ως προς τη δεύτερη υποομάδα, προέκυψε ότι είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελούνταν από -4- μέλη (τον 37χρονο της πρώτης υποομάδας, καθώς και έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο), τα οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων, με σκοπό αφενός την εύνοια συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας, προκειμένου να προβιβαστεί στη Γ΄ Εθνική κατηγορία και αφετέρου την αποκόμιση παράνομων κερδών, μέσω της τοποθέτησης στοιχημάτων σε χειραγωγημένους αγώνες.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η δραστηριότητα της δεύτερης υποομάδας χρηματοδοτούνταν από παράνομα έσοδα της πρώτης. Παράλληλα, ο 37χρονος φέρεται να είχε διαθέσει περισσότερα από -250.000- ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης.

Η χρηματοδότηση πραγματοποιούνταν μέσω άτυπων, ανεπίσημων και εξωλογιστικών συναλλαγών, με καταβολές μετρητών προς αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της δεύτερης υποομάδας επιδίωκαν να επηρεάζουν την έκβαση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, μέσω χρηματικών ανταλλαγμάτων, με σκοπό την εξασφάλιση ευνοϊκής διαιτητικής μεταχείρισης συγκεκριμένης ομάδας.

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Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι μεταξύ του 37χρονου και δύο ακόμη μελών της υποομάδας, τα οποία κατείχαν καίριες θέσεις στη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων, είχε συναφθεί συμφωνία για την ευνοϊκή μεταχείριση της συγκεκριμένης ομάδας κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Μάλιστα, ένα από τα δύο μέλη φέρεται να είχε αναλάβει, έναντι χρηματικής αμοιβής από -300- έως -500- ευρώ ανά αγώνα, τη διευθέτηση αναμετρήσεων υπέρ της ανωτέρω ομάδας, με ιδιαίτερη έμφαση σε αναμετρήσεις με άμεσους ανταγωνιστές της για άνοδο κατηγορίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε, επίσης, περίπτωση καταβολής ποσού -1.000- ευρώ στα ανωτέρω δύο μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να επηρεαστεί με αθέμιτο τρόπο η έκβαση αγώνα υπέρ της ίδιας ομάδας.

Τέλος, διερευνήθηκε περίπτωση αγώνα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Κ19, κατά την οποία ο 37χρονος, έχοντας λάβει σχετική ενημέρωση από άλλο μέλος της δεύτερης υποομάδας, προέβη σε ζωντανό στοιχηματισμό, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη, ενώ ενημέρωσε και φιλικά του πρόσωπα προκειμένου να προβούν σε ανάλογο στοιχηματισμό.

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Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι ομάδες που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο αγώνα δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση του αποτελέσματός του.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και από τις σωματικές έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-8- κινητά τηλέφωνα,

-2- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή,

φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,

πλήθος έντυπων, έγγραφων και χειρόγραφων σημειώσεων,

-2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

-7- τσάντες και -2- πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας,

-3- ρολόγια επώνυμων εταιρειών

μπλοκ κενών συναλλαγματικών

-14- συναλλαγματικές συνολικού ύψους -169.395- ευρώ

επιταγή αξίας -48.150- ευρώ,

ιδιωτικό συμφωνητικό κατάρτισης άτοκου δανείου ύψους -52.000- ευρώ και

το χρηματικό ποσό των -18.330- ευρώ.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν γονείς -34- ωφελούμενων παιδιών. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των καταθέσεών τους και των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι, ενώ οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν σε -3.940.692- ευρώ, στις οικογένειες είχαν αποδοθεί συνολικά περίπου -1.111.176- ευρώ, με αποτέλεσμα το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε περίπου -2.829.516- ευρώ.

Επιπλέον, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προέβη στη δέσμευση, κατά περίπτωση, τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και του σωματείου – Μ.Κ.Ο., στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

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Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.

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