Πόρτο Ράφτη: Καταγγελία 50χρονης για άγρια επίθεση από τον σύντροφό της -Τι συνέβη - iefimerida.gr

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 14 Αυγούστου στο Πόρτο Ράφτη, με μια γυναίκα να καταγγέλλει στις Αρχές ότι δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 02:00, σύμφωνα με την καταγγελία της 50χρονης, όταν ο σύντροφός της πήγε έξω από το σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη και χτυπούσε επίμονα το κουδούνι.

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Όταν εκείνη άνοιξε την πόρτα, ο άνδρας φέρεται να μπήκε βίαια στο σπίτι και να τη χτύπησε με δύναμη στο κεφάλι χρησιμοποιώντας την πόρτα. Η γυναίκα προσπάθησε να πάρει το κινητό της προκειμένου να καλέσει την Αστυνομία, ωστόσο, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο σύντροφός της τής το άρπαξε και το πέταξε μακριά.

Στη συνέχεια, όταν αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα αιμορραγούσε, φέρεται να τη μετέφερε με το όχημά του στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, η βία συνεχίστηκε ακόμη και κατά τη διάρκεια της διαδρομής, καθώς τη χτύπησε με το χέρι του πάνω από το αριστερό της μάτι.

Μόλις η γυναίκα έφτασε στο Κέντρο Υγείας και την ανέλαβε ο γιατρός, εκείνος αντιλήφθηκε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν και, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κατάλαβε ότι τα τραύματά της δεν ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος.

Ο γιατρός ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία.

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Αναζητείται ο φερόμενος δράστης της επίθεσης

Λίγο αργότερα, όταν ο φερόμενος ως δράστης αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, αποχώρησε από το Κέντρο Υγείας και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Αττικής είχαν λάβει σήμα περίπου στις 04:10 για τραυματισμένη γυναίκα στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, η οποία δεν επιθυμούσε να αποχωρήσει μαζί με τον σύντροφό της.

Η γυναίκα οδηγήθηκε περίπου στις 05:00 στο Αστυνομικό Τμήμα Μαρκοπούλου, της χορηγήθηκε παραγγελία για εξέταση από ιατροδικαστή, προκειμένου να καταγραφούν και να αξιολογηθούν τα τραύματά της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον αρχειακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, ο σύντροφός της φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για αδικήματα που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή βία.

Σε βάρος του εκδόθηκαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το οποίο λήγει στις 23:59 της 15ης Αυγούστου 2026.

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Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.