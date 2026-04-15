Το Πόρτο Χέλι μετατρέπεται σε «Μονακό της Ελλάδας»: Οι 5 επενδύσεις εκατομμυρίων που μεταμορφώνουν την περιοχή - iefimerida.gr

Το Πόρτο Χέλι επιβεβαιώνει με ολοένα και πιο ηχηρό τρόπο γιατί εδώ και χρόνια περιγράφεται ως το «Μονακό της Ελλάδας».

Δεν είναι μόνο η γεωγραφία του, η εγγύτητα με τις Σπέτσες, η ναυτική του ταυτότητα ή η διαχρονική του σχέση με το υψηλό εισοδηματικό κοινό. Είναι κυρίως το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας συσσωρεύονται πλέον, η μία μετά την άλλη, επενδύσεις δεκάδων και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, με ισχυρά διεθνή κεφάλαια, πολυτελή brands, σύνθετες τουριστικές αναπτύξεις και σαφή στόχευση σε ένα κοινό υψηλής αγοραστικής δύναμης. Σε αυτή τη νέα φάση, το Πόρτο Χέλι δεν αναβαθμίζεται απλώς τουριστικά. Επανατοποθετείται στον χάρτη του διεθνούς premium hospitality και του πολυτελούς real estate.

Το project Porto Heli Hospitality

Σε αυτό το περιβάλλον, προ ημερών ανακοινώθηκε μία ακόμη σημαντική επένδυση, που έρχεται να προστεθεί στο ήδη πυκνό επενδυτικό αποτύπωμα της περιοχής. Πρόκειται για το Porto Heli Hospitality, ένα σχέδιο σημαντικού μεγέθους για τη δημιουργία αειφορικού μεικτού τουριστικού καταλύματος υψηλών προδιαγραφών στη θέση «Λάκκες» του Δήμου Ερμιονίδας. Το εγχείρημα υλοποιείται από την εταιρεία Porto Heli Development και, σύμφωνα με τα εταιρικά έγγραφα, ως κεντρικό πρόσωπο της επένδυσης αναδεικνύεται ο Ελληνοαμερικανός Κρίστιαν Αλεξάντερ Γιαννακόπουλος. Το επενδυτικό σχέδιο έχει ήδη κατατεθεί στο Enterprise Greece και συνοδεύεται από προϋπολογισμό 96,52 εκατ. ευρώ.



Το project αφορά την ανάπτυξη ενός παραθαλάσσιου ξενοδοχειακού συγκροτήματος μεικτής μορφής σε έκταση 60.006,08 τ.μ. Σύμφωνα με τον επενδυτικό φάκελο, θα περιλαμβάνει δωμάτια και σουίτες ξενοδοχειακού τύπου, αλλά και ανεξάρτητες ιδιωτικές βίλες, συνθέτοντας ένα υβριδικό μοντέλο φιλοξενίας που συνδυάζει την κλασική ξενοδοχειακή λειτουργία με κατοικίες υψηλών απαιτήσεων.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το προφίλ του ίδιου του επενδυτή. Τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία για τον Κρίστιαν Αλεξάντερ Γιαννακόπουλο είναι περιορισμένα, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόκειται μέχρι σήμερα για πρόσωπο με έντονη δημόσια παρουσία στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή. Ωστόσο, το βασικό δημόσιο επιχειρηματικό αποτύπωμα που εντοπίζεται εκτός Ελλάδας συνδέεται με τον ναυτιλιακό και εφοδιαστικό κλάδο στις ΗΠΑ.

Αλλάζει το αποτύπωμα της Ερμιονίδας



Η επένδυση Porto Heli Hospitality, πάντως, δεν έρχεται σε κενό. Αντίθετα, προστίθεται σε ένα ισχυρό κύμα πολυτελών αναπτύξεων που αλλάζει σταδιακά αλλά καθοριστικά το αποτύπωμα της Ερμιονίδας. Το γεγονός ότι μιλάμε για μεικτό τουριστικό κατάλυμα υψηλών προδιαγραφών, με βίλες, ξενοδοχειακά δωμάτια, υποδομές ευεξίας και συνοδευτικές εγκαταστάσεις, αποτυπώνει τη στροφή της περιοχής σε ένα πιο σύνθετο μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο η φιλοξενία δεν περιορίζεται στην παραδοσιακή έννοια του ξενοδοχείου, αλλά επεκτείνεται σε έναν ολοκληρωμένο τρόπο διαμονής και ζωής, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της διεθνούς ελίτ.

Έρχεται και η νέα ανάπτυξη της Zafido

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και μία ακόμη σημαντική πεντάστερη τουριστική επένδυση που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης το προσεχές διάστημα στο Πόρτο Χέλι. Πρόκειται για τη νέα ανάπτυξη της Zafido, η οποία αφορά τη δημιουργία πεντάστερης ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή Κόστα της Ερμιονίδας, στην Αργολίδα, ακριβώς απέναντι από τις Σπέτσες, σε μια τοποθεσία με ιδιαίτερα ευνοϊκά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, η νέα μονάδα θα αναπτυχθεί σε έκταση 13 στρεμμάτων και θα διαθέτει περίπου 75 δωμάτια, πισίνες και σύγχρονες υποδομές υψηλών προδιαγραφών. Προς το παρόν δεν έχει οριστικοποιηθεί συνεργασία με κάποιο διεθνές ξενοδοχειακό brand, ωστόσο, όπως αναφέρεται, το project έχει ήδη προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους του εξωτερικού. Βασικός στόχος της επένδυσης είναι η περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και η ενίσχυση της διεθνούς προβολής της ως προορισμού υψηλού επιπέδου.



Το έργο της Zafido βρίσκεται αυτή την περίοδο σε φάση αδειοδότησης και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε ορίζοντα τριετίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενσωμάτωση εκτεταμένου πρασίνου και ήπιες παρεμβάσεις στο φυσικό τοπίο, σε μια σαφώς eco-friendly φιλοσοφία τόσο στον σχεδιασμό όσο και στη μελλοντική λειτουργία της μονάδας. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς ξενοδοχειακής αγοράς, όπου η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο επιλογής, ιδίως για το κοινό υψηλών απαιτήσεων στο οποίο απευθύνεται η επένδυση.

Η περίπτωση της Hinitsa Bay Holding



Ακόμη πιο εμβληματική είναι η περίπτωση της Hinitsa Bay Holding, συμφερόντων του Ιρλανδού επιχειρηματία Πολ Κόλσον, η οποία εισέρχεται πλέον στην πιο κρίσιμη φάση υλοποίησης του Four Seasons Porto Heli στη Χηνίτσα. Η έναρξη των εργασιών κατασκευής τουριστικών κατοικιών στο εγκαταλελειμμένο ιδιωτικό αεροδρόμιο «Αλεξίου» σηματοδοτήθηκε από την προέγκριση της άδειας κατεδάφισης κτιρίων που εξέδωσε ο Δήμος Ερμιονίδας για λογαριασμό της εταιρείας. Το project της μετατροπής του πρώην AKS Hinitsa Bay σε Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα αναπτύσσεται σε παραθαλάσσια έκταση 642,5 στρεμμάτων και ο προϋπολογισμός του εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών εξελίσσεται βάσει του αρχικού σχεδιασμού, με στόχο το σύνθετο κατάλυμα να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027.



Στο κεντρικό κτίριο του πρώην AKS Hinitsa Bay οι εργασίες ανακατασκευής βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων καθαιρέσεων και της απογύμνωσης του παλαιού σκελετού, το έργο έχει περάσει στη φάση της δομικής ενίσχυσης και της διαμόρφωσης των νέων εσωτερικών χώρων. Η μεταμόρφωση της μονάδας σε πεντάστερο resort της Four Seasons περιλαμβάνει τη μείωση της πυκνότητας των δωματίων για τη δημιουργία ευρύχωρων σουιτών, την κατασκευή 30 bungalows, καθώς και τη δημιουργία state-of-the-art υποδομών, όπως spa 1.300 τ.μ. και νέοι χώροι εστίασης. Σύμφωνα με πηγές κοντά στην επένδυση, η κατασκευαστική πρόοδος στο ξενοδοχειακό τμήμα κινείται εντός των προκαθορισμένων οροσήμων, ώστε το κτίριο να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες κατά την τουριστική σεζόν του 2027.

Το Infinity Project με τη σφραγίδα της Six Senses



Στο μωσαϊκό αυτό προστίθεται και το Infinity Project, ύψους 150 εκατ. ευρώ, με τη σφραγίδα της Six Senses, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις της τελευταίας δεκαετίας για την Ερμιονίδα. Το project περιλαμβάνει 62 δωμάτια, 12 βίλες προς πώληση και σειρά υποδομών που φιλοδοξούν να αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Σε αυτό εμπλέκονται η κτηματομεσιτική Golden Land Goutos, η CBE Capital με έδρα το Λονδίνο, η Taconic Capital Advisors με έδρα τη Νέα Υόρκη και η Cedar Capital Partners. Αν κρίνει κανείς από την πορεία των τελευταίων ετών, οι καθυστερήσεις υπήρξαν πολλές, ωστόσο οι προετοιμασίες βρίσκονται και εδώ σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να απεμπλακεί οριστικά ένα project που θεωρείται κομβικής σημασίας για το νέο τουριστικό αφήγημα της περιοχής.

Η πεντάστερη επένδυση της Scarlet Beach A.E.



Στο ίδιο υψηλό επίπεδο τοποθετείται και η πεντάστερη επένδυση της Scarlet Beach A.E. στο Πόρτο Χέλι, η οποία συνδέεται με την International Holding Company, τον επενδυτικό βραχίονα της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Όπως αναφέρεται, τις τελευταίες ημέρες ο βαθύπλουτος σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν βρίσκεται στην περιοχή με το πολυτελές σκάφος του, προκειμένου να επιβλέπει από κοντά την πορεία του project. Η επένδυση αυτή θα ξεπεράσει τα 204 εκατ. ευρώ, έχει ήδη λάβει έγκριση με το Προεδρικό Διάταγμα της 12ης Ιουλίου 2025 για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης και αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την τουριστική εικόνα της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα πέντε αστέρων θα έχει δυναμικότητα 388 κλινών και θα πλαισιώνεται από παρακείμενες κατοικίες τύπου bungalows, ειδικές εγκαταστάσεις ευεξίας και αναζωογόνησης, spa, χώρους εστίασης, αναψυχής και παιδότοπο.