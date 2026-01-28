Πορεία οπαδών του ΠΑΟΚ με καπνογόνα και πανό στην Ομόνοια: «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» φώναζαν - iefimerida.gr

Συγκέντρωση και πορεία για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία πραγματοποίησαν φίλοι της ομάδας στο κέντρο της Αθήνας.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε από τα γραφεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φιλάθλων ΠΑΟΚ επί της Μενάνδρου, όπου γράφτηκε με σπρέι η λέξη «Αθάνατοι» στην πρόσοψη του κτιρίου. Δίπλα στην είσοδο, οπαδοί του ΠΑΟΚ, αλλά και του Πανιωνίου που έσπευσαν να εκφράσουν τη στήριξή τους, δημιούργησαν ένα μικρό μνημείο, άναψαν κεριά και άφησαν κασκόλ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μετά έγινε πορεία προς την Ομόνοια, με τους οπαδούς να ανάβουν καπνογόνα και να φωνάζουν «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ πορεύτηκαν έχοντας στην κεφαλή ένα πανό με τη λέξη «Αθάνατοι», το οποίο τοποθέτησαν στην Ομόνοια.