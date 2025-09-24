Πορεία για το Παλαιστινιακό στη Θεσσαλονίκη - Η Αστυνομία σταμάτησε οπαδούς του ΠΑΟΚ - iefimerida.gr

Πορεία αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την παρουσία της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην πόλη.

Η κινητοποίηση στην οποία συμμετείχαν συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και μέλη της παλαιστινιακής παροικίας της πόλης, ξεκίνησε από την πλατεία Αγίας Σοφίας και ακολούθησε διαδρομή, μέσω της Εγνατίας Οδού, προς το Σιντριβάνι-Εθ Αμύνης- Τσιμισκή ολοκληρώθηκε την πλατεία Αριστοτέλους.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης και της πορείας ακούστηκαν συνθήματα ενάντια στον πόλεμο και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και υπέρ της αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού.

Nωρίτερα σύμφωνα με την αστυνομία, άτομα ανήρτησαν πανό σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, στις σκαλωσιές που έχουν τοποθετηθεί, στην οδό Τσιμισκή, στην εξωτερική πλευρά του εμπορικού κέντρου, όπου στεγάζεται το προξενείο των ΗΠΑ. Επίσης, πέταξαν τρικάκια. Η αστυνομία προχώρησε σε έξι προσαγωγές.

Συγκέντρωση ατόμων και φίλων του ΠΑΟΚ, πραγματοποιήθηκε πριν από τις 6 μ.μ. και στην πλατεία της Καμάρας και ακολούθησε πορεία, με σημαίες της Παλαιστίνης, προς το γήπεδο της Τούμπας. Ωστόσο, η αστυνομία τους σταμάτησε αρκετά πριν το γήπεδο και δεν επέτρεψε τη συνέχιση της συντεταγμένης πορείας.

