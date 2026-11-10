Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στην Ξενοκράτους στο Κολωνάκι -Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ - iefimerida.gr

Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στην οδό Ξενοκράτους στο Κολωνάκι, σημάνοντας συναγερμό στις Αρχές.
Το ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στην οδό Ξενοκράτους στο Κολωνάκι, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για σάκο.
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών).
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