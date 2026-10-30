Πέθανε η Πόπη Φωτοπούλου, συνιδιοκτήτρια της ιστορικής Βιοτεχνίας Ελληνικών Μαντηλιών -Η προσφορά της στην ελληνική χειροτεχνία - iefimerida.gr

Την τελευταία της πνοή άφησε η Πόπη Φωτοπούλου, η οποία συνέδεσε το όνομά της με την ιστορική Βιοτεχνία Ελληνικών Μαντηλιών (ΒΕΜ), αρχικά ως εργαζόμενη και στη συνέχεια ως συνιδιοκτήτρια της επιχείρησης που αποτέλεσε ξεχωριστό κεφάλαιο της ελληνικής χειροτεχνικής παράδοσης.

Τη θλίψη της για την απώλειά της εξέφρασε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή της Πόπης Φωτοπούλου στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της παραδοσιακής τέχνης των ελληνικών μαντηλιών.

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Όπως ανέφερε η υπουργός, η Βιοτεχνία Ελληνικών Μαντηλιών υπήρξε η μοναδική επιχείρηση παραδοσιακών μαντηλιών που λειτούργησε στο Μεταξουργείο έως τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, αποτελώντας ένα ιδιαίτερο κομμάτι της ιστορίας της ελληνικής παραγωγής και χειροτεχνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Λίνα Μενδώνη στην απόφαση της Πόπης Φωτοπούλου, τον Μάρτιο του 2025, να δωρίσει στο υπουργείο Πολιτισμού περίπου 200 αντικείμενα από το προσωπικό και επαγγελματικό της αρχείο.

Η συλλογή περιλαμβάνει μαντήλια με παραδοσιακά σχέδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, προσωπικά ενδύματα, καθώς και πολύτιμο αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, που αποτυπώνουν την ιστορία της επιχείρησης και τη διαδρομή της ίδιας.

Τα αντικείμενα πρόκειται να εκτεθούν στο Μουσείο Τυποβαφικής Τέχνης και στο Κέντρο Χειροτεχνίας του Υφάσματος, τα οποία δημιουργούνται στο ιστορικό συγκρότημα της πρώην ΒΕΜ στο Μεταξουργείο.

Στόχος είναι η διάσωση και ανάδειξη της ελληνικής χειροτεχνικής παράδοσης, αλλά και η μεταφορά της γνώσης γύρω από τις παραδοσιακές τεχνικές στις νεότερες γενιές.

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Το μήνυμα της Λίνας Μενδώνη για την απώλειά της

Στην ανακοίνωσή της, η υπουργός Πολιτισμού εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της Πόπης Φωτοπούλου, τονίζοντας τη στενή σχέση που ανέπτυξε μαζί της και την εμπιστοσύνη που της έδειξε.

«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Πόπης Φωτοπούλου, η οποία συνέδεσε τη ζωή και τη διαδρομή της με τη Βιοτεχνία Ελληνικών Μαντηλιών (ΒΕΜ), της οποίας υπήρξε αρχικά εργάτρια και στη συνέχεια συνιδιοκτήτρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Μενδώνη σημείωσε ακόμη ότι η επιθυμία της εκλιπούσας να διασωθεί η μνήμη της επιχείρησης αποτυπώθηκε έμπρακτα μέσα από τη δωρεά του προσωπικού και επαγγελματικού της αρχείου.

Όπως υπογράμμισε, η προσφορά αυτή αποτελεί σημαντική συμβολή στη διαφύλαξη μιας ιδιαίτερης πτυχής της νεότερης ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας.

«Το όνομά της θα συνδεθεί για πάντα με τον χώρο αυτό και την προσπάθεια να μεταδοθεί η γνώση και η μνήμη της χειροτεχνικής μας παράδοσης στις επόμενες γενιές», ανέφερε η υπουργός, προσθέτοντας ότι θα τη θυμάται με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη και την προσφορά της.

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«Στην οικογένειά της, τους φίλους και τους συνεργάτες της, απευθύνω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου» κατέληξε η Λίνα Μενδώνη.