 Πολυτελές γιοτ αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων «βρήκε» στα πρανή του Ισθμού της Κορίνθου -Δείτε τους ελιγμούς του - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτελές γιοτ αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων «βρήκε» στα πρανή του Ισθμού της Κορίνθου -Δείτε τους ελιγμούς του

Το πολυτελές γιοτ τη στιγμή που προσπαθεί να περάσει από τον Ισθμό της Κορίνθου
Το πολυτελές γιοτ τη στιγμή που προσπαθεί να περάσει από τον Ισθμό της Κορίνθου / Φωτογραφία: YouTube/Κορινθογνωσία
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Εντυπωσιακά είναι τα πλάνα που κατέγραψε κάμερα και δείχνουν τη διέλευση του πολυτελούς γιοτ, αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων, Blue II από τον Ισθμό της Κορίνθου.

Το μήκους 56 μέτρων γιοτ κινήθηκε στον στενό δίαυλο με ελάχιστα περιθώρια ελιγμών, με αποτέλεσμα να έχει επανειλημμένες προσκρούσεις στα πρανή της Διώρυγας.

Στο βίντεο του Μιχάλη Παπαμανωλάκη, από το κανάλι «Κορινθογνωσία», μπορεί να δει κανείς το πολυτελές γιοτ να προχωρά με ιδιαίτερα προσεκτικές κινήσεις, προκειμένου να διασχίσει το στενό πέρασμα με ασφάλεια.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ισθμός Κορίνθου πολυτελές γιοτ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ