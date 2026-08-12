Πολυτελές γιοτ αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων «βρήκε» στα πρανή του Ισθμού της Κορίνθου -Δείτε τους ελιγμούς του - iefimerida.gr

Εντυπωσιακά είναι τα πλάνα που κατέγραψε κάμερα και δείχνουν τη διέλευση του πολυτελούς γιοτ, αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων, Blue II από τον Ισθμό της Κορίνθου.



Το μήκους 56 μέτρων γιοτ κινήθηκε στον στενό δίαυλο με ελάχιστα περιθώρια ελιγμών, με αποτέλεσμα να έχει επανειλημμένες προσκρούσεις στα πρανή της Διώρυγας.



Στο βίντεο του Μιχάλη Παπαμανωλάκη, από το κανάλι «Κορινθογνωσία», μπορεί να δει κανείς το πολυτελές γιοτ να προχωρά με ιδιαίτερα προσεκτικές κινήσεις, προκειμένου να διασχίσει το στενό πέρασμα με ασφάλεια.