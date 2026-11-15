Πολυτεχνείο: Ιστορικό βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης -Ξυλούρης, Φαραντούρη, Καλογιάννης τραγουδούν Θεοδωράκη

Ένα ασπρόμαυρο ιστορικό ντοκουμέντο περί το Πολυτεχνείο είδε το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων.

Στο βίντεο, που τραβήχθηκε στην πρώτη επέτειο από την επέτειο του Πολυτενχείου, στις 17 Νοεμβρίου του 1974 δηλαδή, οι γνωστοί καλλιτέχνες Νίκος Ξυλούρης, Μαρία Φαραντούρη και Αντώνης Καλογιάννης βρέθηκαν μαζί με χιλιάδες φοιτητές και πολίτες στα σκαλιά του Πολυτεχνείου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και εσύ λαέ βασανισμένε, μην ξεχνάς τον φασισμό». Αυτόν τον στίχο από το τραγούδι «Μην ξεχνάς τον Ωρωπό» που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης κατά την κράτησή του στις φυλακές Ωρωπού τραγουδούσαν παθιασμένα οι τρεις τους στην πρώτη επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, δίνοντας το μικρόφωνο ο ένας στον άλλον.

Μέσα στα υπόλοιπα στιγμιότυπα από την πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου, δεσπόζει και το στιγμιότυπο που οι τότε νεαροί εμβληματικοί καλλιτέχνες στέλνουν το δικό τους μήνυμα κατά του φασισμού και της χούντας.

Τα κινηματογραφικά φιλμ είχε τραβήξει ο Γιάννης Σημηριώτης, υπάλληλος τότε στο φωτογραφικό εργαστήριο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Τα φιλμ συντηρήθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν με την βοήθεια των εργαζομένων στο Αρχείο της ΕΡΤ, επεξεργάστηκαν στο Εργαστήριο Τεκμηρίωσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ από τους Μπάμπη Λουϊζίδη και Δημήτρη Παπαϊωάννου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ταυτοποίηση των σκηνών και κάποιων από τα πρόσωπα που εμφανίζονται ανέλαβαν η Ελευθερία Βαρουχάκη και η Αφροδίτη Οικονόμου. «Δώρο από την Ιστορία προς την Ιστορία για τη φετινή επέτειο» όπως αναφέρεται στην ανάρτηση της Σχολής στο Facebook.



Δείτε το βίντεο: