Με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία κορυφώνονται αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο, υπό δρακόντεια αστυνομικά μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα.

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός από τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του εκτεταμένου σχεδίου ασφαλείας που έχει καταρτίσει η ΕΛ.ΑΣ.

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Στα μέτρα συμμετέχουν δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΔΙΑΣ, της ΔΡΑΣΗ, των ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και της Τροχαίας, με την παρουσία τους να επικεντρώνεται γύρω από το Πολυτεχνείο, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σε δημόσια κτίρια και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Drones και ελικόπτερο στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η εναέρια επιτήρηση, με drones και ελικόπτερο να μεταδίδουν διαρκώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. Από εκεί, αρμόδιοι αξιωματικοί θα παρακολουθούν τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο και θα συντονίζουν τις αστυνομικές δυνάμεις.

Παράλληλα, προβλέπονται συνεχείς προληπτικοί έλεγχοι περιμετρικά του Πολυτεχνείου και στους γύρω δρόμους, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας για τις επετειακές εκδηλώσεις.

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι θα επηρεαστούν



Επίσης, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, οι οποίες θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες και θα διαρκέσουν έως τις 06:00 την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.



Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, πραγματοποιείται απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ως εξής:



– Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου.

– 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

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– Πεζόδρομος Τοσίτσα.

– Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

– Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

– Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

– Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

– Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

– Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

– Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ’ Σεπτεμβρίου.

– Πλατεία Εξαρχείων.

– Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

– Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.

– Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.

– Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

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– Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, από τις 06:00, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από τις μεσημβρινές ώρες έως το τέλος των εκδηλώσεων:

– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Πλατεία Ομονοίας.

– Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

– Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Πλατεία Συντάγματος.

– Β. Γεωργίου Α’, σε όλο το μήκος της.

– Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

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– Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

– Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

– Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

– Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

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– Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

– Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

– Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

– Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

– Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

– Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

– Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

– Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

– Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

– Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

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– Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

– Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

– Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

– Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

– Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

– Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

– Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

– Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

– Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

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– Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

– Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

– Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

– Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

– Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

– Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

– Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ, οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Κλείνουν στις 14:00 τρεις σταθμοί του Μετρό - Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας την Τρίτη 17 Νοεμβρίου θα κλείσουν οι σταθμοί:

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-Σύνταγμα



-Πανεπιστήμιο



-Μέγαρο Μουσικής



Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση, ενώ η επαναλειτουργία τους θα γίνει με νεότερη εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αλλαγές εντάσσονται στα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στην Αθήνα εν όψει της κορύφωσης των εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο και της καθιερωμένης πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία.

Παράλληλα, τροποποιήσεις προβλέπονται στα δρομολόγια και στις στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ που κινούνται στο κέντρο της πρωτεύουσας, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου

Οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου θα κορυφωθούν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Ο προαύλιος χώρος του ιστορικού ιδρύματος θα κλείσει το βράδυ της Δευτέρας και θα ανοίξει εκ νέου αύριο 9 το πρωί έως τις 13.00.