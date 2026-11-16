Πολυτεχνείο: Σε εξέλιξη οι εορτασμοί για την 53η επέτειο -Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πού απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με πλήθος κόσμου να συμμετέχει στις επετειακές δράσεις.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ξεκίνησαν οι τριήμερες εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, με καθορισμένο ωράριο πρόσβασης για το κοινό. Η προσέλευση πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με παιδιά που άφησαν λουλούδια και στεφάνια, ήταν αυξημένη από την πρώτη ημέρα.

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στο κέντρο της Αθήνας για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης επιτηρούν την ευρύτερη περιοχή γύρω από το ιστορικό κτήριο.

Η επιτήρηση της περιοχής πραγματοποιείται και από αέρος με drones και ελικόπτερα, τα οποία μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων. Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. παρακολουθούν την κατάσταση και συντονίζουν τις δυνάμεις σε πραγματικό χρόνο.

Τέθηκαν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το πρωί της Τετάρτης. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε δεκάδες οδικούς άξονες.

Ξεκίνησαν οι τριήμερες εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου

Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και ενισχυμένους ελέγχους σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας, στο πλαίσιο της ομαλής διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα από χθες Κυριακή έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σήμερα οι πύλες θα ανοίξουν στις 08:30 και θα κλείσουν στις 18:00, ενώ την Τρίτη 17 Νοέμβρη οι πύλες θα ανοίξουν στις 09:00 και θα κλείσουν στις 13:00.

Η πρόσβαση του κοινού στο Πολυτεχνείο πραγματοποιείται από την κεντρική πύλη αλλά και από τις οδούς Στουρνάρη και Τοσίτσα.

Χθες Κυριακή, πρώτη μέρα των τριήμερων εκδηλώσεων, αυξημένη ήταν η προσέλευση κόσμου. Μικρά παιδιά και οικογένειες βρέθηκαν στο Πολυτεχνείο αφήνοντας γαρύφαλλα και στεφάνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί επί ποδός

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από διαφορετικές υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί στη συμβολή των οδών Πατησίων και Στουρνάρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το ιστορικό κτήριο.

Στον σχεδιασμό των μέτρων συμμετέχουν δυνάμεις της ΟΠΚΕ, διμοιρίες των ΜΑΤ, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας, με στόχο την επιτήρηση της περιοχής και την ομαλή διεξαγωγή των επετειακών εκδηλώσεων.

Παράλληλα, η επιτήρηση πραγματοποιείται και από αέρος, με τη χρήση drones και ελικοπτέρων, τα οποία μεταδίδουν συνεχή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Εκεί, αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση και συντονίζουν τις επιχειρησιακές κινήσεις.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, ως εξής:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου από τις 06:00 καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων: