Άνοιξε τις πύλες του το Πολυτεχνείο: Σε εξέλιξη οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο -Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Με κλειστά κτίρια, αλλά εκδηλώσεις στους εξωτερικούς χώρους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αρχίζει από σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, το τριήμερο εορτασμού της 53ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών τον Νοέμβριο του 1973.



Κατά το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου 2026, οι εξωτερικές πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου στην Πατησίων θα ανοίγουν στις 8:30 και θα κλείνουν στις 18:00, ή και νωρίτερα, εάν κριθεί σκόπιμο, για την ασφάλεια των κτιρίων. Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, θα ανοίξουν στις 9:00 και θα κλείσουν στις 13:00.



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Ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ήδη από την περασμένη Παρασκευή 13 Νοεμβρίου τα κτίρια του συγκροτήματος της Πατησίων είναι κλειστά και θα παραμείνουν έως τη 17η Νοεμβρίου. Επίσης, η φύλαξη του συγκροτήματος, από την υπηρεσία φύλαξης του ΕΜΠ είναι αυξημένη ήδη από την περασμένη Τρίτη και θα παραμείνει μέχρι την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026.





Ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου

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Έτσι, από σήμερα μέχρι και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 όλα τα κτίρια του ΕΜΠ στην Πατησίων θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε χώρους εντός των κτιρίων, παρά μόνο στον εξωτερικό χώρο του Ιστορικού συγκροτήματος και στην επιφάνεια την οποία το ΕΜΠ έχει διαθέσει για τον σκοπό αυτό.



Ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου / INTIME

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική πρυτανική πράξη που εκδόθηκε για τον εορτασμό της επετείου, οι φετινές αλλαγές στην οργάνωση του εορτασμού έχουν στόχο «να αποτραπούν συμβάντα καταστροφών, βανδαλισμών και βιαιοπραγιών, γεγονότα τα οποία συνέβησαν πολλές φορές στο παρελθόν με πρόσφατο παράδειγμα τα έκτροπα τα οποία έλαβαν χώρα το πρωί της 15ης Νοεμβρίου 2025 κατά τον 52ο εορτασμό».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Για το επόμενο τριήμερο είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

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Αναλυτικά:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, από την 06.00΄ ώρα της Κυριακής 15-11-2026 έως την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 18-11-2026, ως εξής:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Τρίτη 17-11-2026 από ώρα 06.00΄καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων: