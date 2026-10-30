Ο «Νέαρχος» η δεύτερη φρεγάτα Belharra του Πολεμικού Ναυτικού -Υψώνεται σήμερα η ελληνική σημαία, στη Γαλλία η τελετή - iefimerida.gr

Στις 14:30 ώρα Ελλάδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Λοριάν της Γαλλίας η τελετή παράδοσης της φρεγάτας FDI «Νέαρχος» στο Πολεμικό Ναυτικό.

Στα ναυπηγεία της Naval Group υψώνεται η ελληνική σημαία στη δεύτερη Belharra που περνά στον ελληνικό Στόλο.

Η παραλαβή γίνεται σε μια περίοδο που η Αθήνα επιδιώκει να θωρακίσει τη ναυτική της παρουσία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με πλοία ικανά να αντιμετωπίζουν απειλές από τον αέρα, την επιφάνεια και το βυθό.

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Εικόνα από την καθέλκυση του «Νέαρχου» τον Σεπτέμβριο του 2024 / Φωτογραφία: NAVALGROUP

Στη Γαλλία ο Νίκος Δένδιας

Στη Γαλλία έχει μεταβεί και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Θα έχει συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν, και στην ατζέντα βρίσκονται η διμερής αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και οι προοπτικές εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Γαλλίας.

Δέκα μήνες μετά την «Κίμων»

Η «Νέαρχος» έρχεται μόλις δέκα μήνες μετά την παράδοση της πρώτης ελληνικής Belharra, «Κίμων», τον Δεκέμβριο του 2025. Με άλλες δύο φρεγάτες στο πρόγραμμα παραδόσεων, το Πολεμικό Ναυτικό ανανεώνει σταδιακά τις βασικές μονάδες επιφανείας του.

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Το νέο πλοίο δεν είναι αντίγραφο της πρώτης φρεγάτας. Παραδίδεται με ισχυρότερο οπλισμό και επιπλέον συστήματα προστασίας, που αυξάνουν τις επιχειρησιακές του δυνατότητες.

Το βασικό πλεονέκτημα: 32 κελιά αντί για 16

Η «Νέαρχος» παραδίδεται σε διαμόρφωση Standard 2 και διαθέτει 32 ενεργά κελιά κάθετης εκτόξευσης Sylver A50. Στην «Κίμων» έχουν ενεργοποιηθεί 16.

Το πλοίο μπορεί να μεταφέρει περισσότερους πυραύλους Aster 30, το βασικό όπλο κατά αεροσκαφών και πυραυλικών απειλών. Έτσι μπορεί να αναλάβει αποστολές αντιαεροπορικής κάλυψης, προστατεύοντας εκτός από τον εαυτό του και άλλες μονάδες της ίδιας θαλάσσιας περιοχής.

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Η αυτοπροστασία ενισχύεται με το σύστημα εγγύς άμυνας RAM, πλήρως ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο με το σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS, ως επιπλέον επίπεδο άμυνας απέναντι σε εισερχόμενους πυραύλους. Η φρεγάτα διαθέτει επίσης πρόσθετους εκτοξευτές αντιμέτρων.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις προβλέπονται και για την «Κίμων», που αναμένεται να αναβαθμιστεί το 2027, στη διάρκεια της προγραμματισμένης περιόδου ακινησίας της.

Τι αλλάζει για τον Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού

Η ανανέωση των μονάδων επιφανείας ήταν από καιρό προτεραιότητα, αφού μεγάλο μέρος των υπαρχουσών φρεγατών έχει υπηρετήσει επί δεκαετίες. Οι φρεγάτες της κλάσης «Κίμων» («Κίμων», «Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής») προσφέρουν στο Πολεμικό Ναυτικό δυνατότητες αεράμυνας περιοχής, μαζί με μια σειρά από προηγμένα τεχνολογικά μέσα που δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα στον Στόλο.

Συνδυάζουν επίσης αντιαεροπορικές, αντιπλοϊκές και ανθυποβρυχιακές δυνατότητες. Βασικό τους εργαλείο είναι το ραντάρ Sea Fire, που εντοπίζει και παρακολουθεί πολλαπλούς στόχους και, σε συνεργασία με το SETIS, βοηθά να αξιοποιούνται καλύτερα τα διαθέσιμα όπλα.

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Η ύπαρξη δύο πλοίων της ίδιας κλάσης δίνει και επιχειρησιακή ευελιξία. Οι φρεγάτες μπορούν να εναλλάσσονται ανάμεσα σε αποστολές, εκπαίδευση και συντήρηση, χωρίς να μένει ο Στόλος με ένα μόνο σύγχρονο πλοίο διαθέσιμο. Η εμπειρία των πληρωμάτων από την «Κίμων» αναμένεται επίσης να συντομεύσει τον χρόνο προσαρμογής στη «Νέαρχος».

Οι τέσσερις FDI αναμένεται να αποτελέσουν την «αιχμή του δόρατος» του στόλου επιφανείας για τις επόμενες δεκαετίες. Θα πλαισιώνονται από τέσσερις εκσυγχρονισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ και από δύο μεταχειρισμένες ιταλικές φρεγάτες Bergamini (FREMM), η απόκτηση των οποίων έχει ήδη δρομολογηθεί. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο απόκτησης άλλων δύο.

Ακολουθούν «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής»

Την 17η Δεκεμβρίου 2026 προγραμματίζεται η ύψωση της ελληνικής σημαίας στη «Φορμίων», την τρίτη Belharra. Το πλοίο θα παραμείνει στη Γαλλία έως τον Μάρτιο του 2027 για πρόσθετες εργασίες και την ενσωμάτωση συστημάτων. Έτσι, έως το τέλος του έτους θα έχουν παραδοθεί τρεις φρεγάτες FDI μέσα σε περίπου ένα χρόνο από την πρώτη.

Η τέταρτη, ο «Θεμιστοκλής», αναμένεται το 2028 και θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Θα έχει την πιο εξελιγμένη διαμόρφωση από τις τέσσερις.