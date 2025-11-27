Ποιος είναι ο γνωστός δικηγόρος που συνελήφθη για τους πλαστούς πίνακες -Υπήρξε και καθηγητής στην ΕΛ.ΑΣ. - iefimerida.gr

Γνωστός σε διάφορους κύκλους είναι ο συλληφθείς δικηγόρος της υπόθεσης των πλαστών πινάκων και μάλιστα είχε πρωτοστατήσει και σε ένα κίνημα που είχε εμφανιστεί προ δεκαετίας.

Ο 57χρονος δικηγόρος, που συνελήφθη μαζί με έναν 43χρονο για το κύκλωμα με τους πίνακες και τις ψεύτικες ράβδους χρυσού, ήταν εκ των επικεφαλής του κινήματος «Παραιτηθείτε», ενώ το δικηγορικό του γραφείο είναι από τα πιο γνωστά της Αθήνας, αριθμεί πολλούς εργαζόμενους και αναλαμβάνει υποθέσεις από όλο το νομικό φάσμα.



Ποιος είναι ο δικηγόρος με τους πλαστούς πίνακες

Είναι δικηγόρος Αθηνών, με πλούσιο βιογραφικό, ενώ τη δεκαετία του '90 δίδασκε στη Σχολή Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εξάλλου, έχει διατελέσει σύμβουλος του ΥΠΕΘΑ για περίπου 1,5 χρόνο, ενώ είναι σύμβουλος σε εταιρικά και διεθνή προγράμματα σε υπουργεία, ΑΠΕ και στο real estate.