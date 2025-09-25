Ποιος έχει προτεραιότητα μέσα στην πλατεία και τι πρόστιμο προβλέπεται -Όλα όσα αλλάζει ο νέος ΚΟΚ - iefimerida.gr

Οι κυκλικοί κόμβοι συχνά αποτελούν πρόκληση για πολλούς οδηγούς, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό δεν γνωρίζει με σαφήνεια πώς πρέπει να κινηθεί και να συμπεριφερθεί κατά τη διέλευσή του από αυτούς.

Η οδήγηση σε πλατείες αποτελεί για πολλούς οδηγούς ένα από τα πιο μπερδεμένα σημεία του δρόμου. Η ύπαρξη πολλαπλών λωρίδων και η συνεχής είσοδος και έξοδος οχημάτων προκαλεί αρκετές φορές και-συνήθως- κατά τις ώρες αιχμής, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ακινητοποιήσεις και επικίνδυνες καταστάσεις.﻿

