Ποιοι απεργούν την Τετάρτη 24 Ιουνίου -Η ώρα και η τοποθεσία των συγκεντρώσεων - iefimerida.gr

Σε απεργιακούς ρυθμούς θα κινηθούν τα συνδικάτα της χώρας, με μεγάλη κινητοποίηση να είναι προγραμματισμένη για τις 24 Ιουνίου.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται εργαζόμενοι σε κομβικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητες, όπως είναι οι Κατασκευές, τα Τρόφιμα-Ποτά, ο Επισιτισμός-Τουρισμός, το Εμπόριο, καθώς και οι υπάλληλοι των Περιφερειών.

Στην αιχμή των αιτημάτων βρίσκονται οι αυξήσεις στους μισθούς, οι καλύτερες συνθήκες εργασίας και η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας και Παιδείας.

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Επιπλέον οι εργαζόμενοι στους συγκεκριμένους κλάδους ζητούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, βελτίωση των αποδοχών και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Κινητοποιήσεις στις Κατασκευές και στον κλάδο των Τροφίμων και των Ποτών

Δυναμική αναμένεται η συμμετοχή του κλάδου των Κατασκευών, με την Ομοσπονδία Οικοδόμων και τα κατά τόπους συνδικάτα να δίνουν κεντρικό βάρος στην υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Όσον αφορά τον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών, οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις διαπραγματεύσεις για τη νέα κλαδική σύμβαση, υποστηρίζοντας ότι μεγάλος αριθμός εργαζομένων κινδυνεύει να μείνει εκτός των ρυθμίσεών της.

Στάση εργασίας από τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας -Απεργούν οι εργαζόμενοι σε Επισιτισμό και Τουρισμό

Στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 14:00 έχει προκηρύξει και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, με τους εργαζόμενους να συγκεντρώνονται στις 11:00 στα γραφεία της ΕΣΕΕ, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους εργαζόμενους των καταστημάτων Notos και προβάλλοντας τα αιτήματά τους για τις εργασιακές συνθήκες στον κλάδο.

Συμμετοχή στην απεργία έχουν ανακοινώσει και εργαζόμενοι στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό, οι οποίοι ζητούν αυξήσεις στους μισθούς, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας, καθώς και ενίσχυση της προστασίας των εποχικά εργαζομένων.

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Συγκεντρώσεις σε Αθήνα και αρκετές περιοχές της χώρας

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στα γραφεία των Ξενοδόχων στις 10:00, ενώ κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και στη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τα Χανιά, τα Ιωάννινα, τη Ζάκυνθο και την Κω.

Από εκεί και πέρα το παρόν στις απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν δηλώσει και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες όλης της χώρας, με βασικά αιτήματα την ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό, την αύξηση των αποδοχών κατά 20%, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των Περιφερειών στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 έξω από το υπουργείο Οικονομικών.

Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί οι τελικές αποφάσεις για τη συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες, προκειμένου να ενημερωθεί το επιβατικό κοινό για τυχόν αλλαγές ή διακοπές δρομολογίων.

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Το πιθανότερο σενάριο είναι ωστόσο τα ΜΜΜ να λειτουργήσουν κανονικά από τη στιγμή που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις, με την οριστική και επίσημη απόφαση να αναμένεται εντός της ημέρας.